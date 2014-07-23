Жители Минска по улицам Пуховичская и Хмелевского жалуются на нашествие комаров и блох в их квартирах

Странные вкусы у насекомых: вот пчелы слетаются на мед, а мухи — на что-то другое.

У оптимистов тараканы бодрые, веселые и активные. У пессимистов – вялые, грустные и пассивные. А вот у жильцов дома на Пуховичской 14 в квартирах на первом этаже резвые и беспощадные комары. Поселились они здесь уже давно и выселяться, по всей видимости, не собираются.

Дарья Протасевич:

Мой ребенок два дня не мог открыть глаз. Страшно было, слезы на глазах наворачивались.

Укус комара у Макара вызвал аллергическую реакцию. Кроме этого насекомые являются переносчиками различных опасных заболеваний, например, тифа, желтой лихорадки, гепатита, энцефалита. Врагу не пожелаешь таких инфекций, а что говорить о детях! Мальчику еще и двух лет нет, как он ощутил уже на себе все прелести аллергии от комариных укусов не где-нибудь в лесу, а в родном доме. Ребенок был покусан и в ноябре, и в январе, когда на улице кровососущим уже делать нечего. Откуда они постоянно появляются в квартире?

Дарья Протасевич:

Аварийная служба после осмотра нашего подвала, говорит, что под одной из наших комнат есть углубление (около 2 метров глубиной), оно полностью залито канализационной водой. Из-за этого и начинаются все проблемы.

Вонючий подвал, залитый канализационной водой – прекрасное место для комаров, чтобы плодить себе подобных и отравлять жизнь жильцам первого этажа.

Дарья Протасевич:

Через все возможные щели проникают в квартиру. Мы чего только не делали. Мы герметили плинтуса, обрабатывали герметиком, обрабатывали плинтуса химическими составами, мы заделали все вентиляционные отверстия сетками. Комары в квартиру все равно попадают.

После неоднократных обращений в ЖЭС и ЖРЭО Октябрьского района приехали специалисты из санэпидемстанции. Они провели химическую обработку подвала и близлежащей к дому растительности. И только на две недели минчане забыли о ненавистном жужжании под ухом. После чего нашествие насекомых повторилось. Неудивительно, ведь чтобы их уничтожить полностью, нужно производить неоднократную химическую обработку, а самое главное ликвидировать причину их появления.

Дарья Протасевич:

ЖЭСу что необходимо? Просто навести порядок в подвале. Мы у них просим об этом. Мы сами этого физически не можем и, в принципе, не имеем права. Просим откачать воду, которая стоит уже практически год, по словам, аварийных служб. В конце концов, привести в порядок всю водную коммуникацию, потому что дому уже 28 лет.

О том, что проблемы с водными артериями у дома были и есть, говорит многое. В туалете и на кухне периодически поднимается канализационная вода. Еще родители Дарьи, когда вселялись в 1986 году, наблюдали, как вздуваются полы от сырости и течет вода из розеток. Но у сотрудников ЖЭС как всегда на все есть оговорки.

Виктор Малахов, директор ЖЭС №120:

У нас не хватает квалифицированных кадров. В первую очередь слесарей-сантехников. У нас их просто в настоящее время нет.

Но вода в подвале стоит уже год! Неужели за это время нельзя было найти выход. Самое серьезное, что применялось со стороны ЖЭС, так это вызов аварийной службы, но никак не ремонт водных коммуникаций.

Виктор Малахов, директор ЖЭС №120:

Мы пытаемся пригласить работников из «Керамина», ЖЭС № 69, ЖЭС № 6. То есть попросить наших соседей, чтобы оказали нам помощь, и в аварийную службу обращаемся.

Но ситуация никак не улучшается. Выходит, что Дарье Протасевич еще не известно, сколько придется жить в страхе за своего ребенка, пока в ЖЭС не появится добросовестный трезвый сантехник, а жители второй квартиры будут и дальше по утрам бросать подушки в потолок, чтобы сбить как можно больше ненавистных комаров одним махом. Словом, не жизнь, а сплошная борьба! Не позавидуешь и жителям первого этажа дома по улице Хмелевского 33. У них даже животные не приживаются.

Алексей Будин:

У нас нашествие блох. 3 месяца как затоплен подвал. ЖЭС не принимает никаких мер.

Причина появления блох, такая же, как и комаров – подвальная сырость и канализационная вода. Эти насекомые могут заразить двадцатью пятью вирусными инфекциями. Приобрести хозяина блохе не проблема, так как прыгают они да 20 см в высоту и до 30 см в длину.

Проблема с комарами и блохами назревала уже давно, однако коммунальщики только после нашего приезда стали обещать, что в ближайшее время все исправят. Когда точно начнутся работы водных коммуникаций, никто сказать не может. Мы со своей стороны обещаем, что через месяц мы обязательно приедем снова и посмотрим, кто выигрывает в борьбе за территорию: человек или кровожадное маленькое насекомое.

И в завершение сюжета небольшое жизненное наблюдение: Сколько на свете кровопийц, но человечество почему-то борется исключительно с комарами и блохами.