Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль

Новости Беларуси. «Белавиа» не отменила вечерний рейс в Израиль. Самолет в Тель-Авив вылетит по расписанию. Об этом сообщили в авиа-компании. Ранее американские, европейские и российские авиа-перевозчики уже отозвали часть рейсов в ближневосточное государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приостановка полетов связана с тем, что накануне недалеко от аэропорта Бен-Гурион взорвалась прилетевшая из сектора Газа ракета. Между тем Министерство транспорта Израиля заявило о том, что воздушная гавань страны безопасна.

Белорусский авиаперевозчик отменять рейсы в Израиль не стал. Хоть такая вероятность была. Еще днем в «Белавиа» появилась информация о возможных изменениях в расписании в связи с очередным обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Мы следим за ситуацией в Израиле. В случае малейшей угрозы мы незамедлительно отменим рейс для обеспечения безопасности наших пассажиров и экипажей.

Информации по закрытию аэропорта от авиационных властей Израиля не поступало. Пока не понятно и то, будут ли белорусские самолеты зону конфликта облетать. По имеющимся сведениям, в настоящий момент аэропорт Бен-Гурион принимает международные рейсы по расписанию. Борт из Минска, запланированный на 8 вечера, состоится. Пассажиры самолета на Тель-Авив уже прошли регистрацию.

Пассажиры:

Я надеюсь, что это все временно и быстро закончится. Страха абсолютно нет.

Это у нас обыденность, если можно так сказать. Это для нас уже привычное дело, поэтому у меня страха никакого нет.

Там безопасность работает на полную мощь, так что будет все хорошо. Приземлимся. И все будет летать, и другие страны.

Мировые авиаперевозчики еще утром приостановили рейсы в Израиль. Большинство – на сутки. А турецкая авиа-компания даже развернула свой самолет на пути к Израилю после того, как ракета, выпущенная из сектора Газа, упала недалеко от главного аэропорта страны. Последней каплей это стало, в том числе, и для белорусских туристов. В турфирмах констатируют: отменил бронь путевки на Мертвое море почти каждый третий.

Елена Гаврилова, директор туристической компании:

Что касается туров, забронированных на август, пока туристы просят, чтобы мы приостановили обработку их заявок. Немножко изменились схемы экскурсионных маршрутов. Многие просят перенести экскурсию из центра страны на север. Все наши туристы, которые отдыхают на морях, всегда защищены. У них достаточно сильная защита туристов идет даже когда в стране военные действия.

Напряженная ситуация в Израиле изменила планы и Юлии. Поехать на отдых в эту страну девушка планировала давно. С друзьями. Теперь с компанией решили бронь отменить.

Юлия Матяш, турист:

Я не знаю, что нам делать: путевки уже куплены, места в отеле зарезервированы. Получается, мы теряем очень много денег. Но все-таки, наверное, придется отказаться от такого отдыха.

Конфликт на Ближнем востоке продолжается уже две недели. 10 июля была предпринята попытка бомбить Тель-Авив. За это время израильские системы ПРО сбили 60 ракет. Такое вооруженное противостояние и заставило крупнейшие авиакомпании подумать, прежде чем лететь в Израиль.

Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:

Ситуация полностью под контролем. Самое главное, что Израиль не отменил полеты самолетов своей авиакомпании. Наши самолеты взлетали, приземляются и будут взлетать и приземляться. Никакой угрозы безопасности пассажиров нет.

Сегодня в Израиль прилетел госсекретарь США. Джон Керри встретится с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху и генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Главная цель - сообща выработать план, который поможет прекратить конфликт, который за две недели привел к гибели более 600 человек.