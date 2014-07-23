Из-за зарослей борщевика жители Минска боятся отпускать детей на улицу

Как сказал Дарвин: Плохо то растение, которое не хочет стать животным.

Чувство страха и беспокойства уже несколько лет не покидают сердца минчан, проживающих по улице Асаналиева. Когда-то красивая и уютная территория превратилась в зону риска. Малейший шаг в сторону и люди подвергаются настоящей опасности. Виною тому заросли растения-монстра.

Людмила Шибуневич:

Я помню, когда мы здесь заселились, как тут было замечательно. К речке подходили, загорали с детьми, а сейчас страшно пройти, только смотрю со своего девятого этажа, а спуститься не хочется лишний раз, глядя на все это. Такое ощущение, что какая-то ничейная территория.

Увы, но растение с аппетитным названием борщевик эту территорию ничейной не считает. Теперь она его. Если бы борщевик просто рос и все, но ведь он безжалостно вытесняет другие виды растений. Да что растения! Борщевик пугает даже царя зверей — человека! Последний не раз становился жертвой этого монстра. Борьба, конечно, идет, но пока счет не в пользу человека.

Зоя Кривуть:

Перед Чемпионатом Мира по хоккею немного брызгали, он потемнел. Неужели так трудно здесь приехать и забрызгать здесь.

Назван борщевик в честь исследователя флоры Кавказа Дмитрия Ивановича Сосновского. В Советский союз был привезен Иосифом Виссарионовичем Сталиным для создания силосной культуры с целью улучшения кормовой базы сельскохозяйственных животных. Кстати, в уже позже борщевик в народе стали называть «месть Сталина». И неудивительно, борщевик обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги.

Игорь Зеленко, заведующий детским ожоговым отделением:

При воздействии ультрафиолетовых лучей оказывает раздражающее действие на кожу и повреждает верхний слой кожи, образуются пузыри, которые требуют лечения.

Реакция от контакта с борщевиком проявляется не сразу, а по прошествии некоторого времени – от нескольких часов до нескольких суток. Сок повышает чувствительность кожи к солнечному свету. Из-за этого на коже начинают появляться ожоги. Это явление называется фототоксичностью и его причина ещё не до конца понята учёными. А что говорить про маленьких детей, которые вынуждены играть каждый день рядом с опасным растением.

Татьяна Рижевич:

Не знаю, чья эта компетенция (ЖЭС или Зеленстрой). Выпускаешь на улицу ребёнка и боишься, чтобы он не пошёл в эти кусты. Кто-то же должен смотреть за этой территорией.

Действительно, кто-то должен, но кто? Директор ЖЭС№ 69 Некрашевич Николай Николаевич уже принимал участие в нашей программе. В прошлый раз показал себя не с лучшей стороны. Комментировать ситуацию отказался. И в этот раз ничего не изменилось. Остается еще одна организация, которая не просто в силах справиться с этой проблемой, но и обязана решить ее — Зеленстрой Октябрьского района. Хотелось бы, чтобы руководство этой организации услышало нас и приняло меры по уничтожению злосчастного растения, ведь сегодня по стране очагов этого опасного пришельца, который оставляет на теле человека тяжелые ожоги, приближается к 3 тысячам, а занятая им площадь составляет почти 2 тысячи гектаров. По прогнозам ботаников, если не принимать меры по ограничению распространения борщевика, то к 2015 году его станет в полтора, а то и в два раза больше.

В нашем случае, когда коммунальные службы не хотят или не могут справиться с борщевиком, лучшие меры – профилактические. Запомните сами и, главное, покажите детям, как выглядит борщевик.

Недавно ботаники установили, что вегетарианцы не едят мясо не потому, что они любят животных, а потому что они ненавидят растения.