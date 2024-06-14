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Синдром раздражённого кишечника связан с нервной системой. Поговорили с гастроэнтерологом о здоровье ЖКТ

14 июня 2024 13:01
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Синдром раздраженного кишечника – это состояние, при котором возникают периодические боли в животе, вздутие, спазмы и другие неприятные симптомы, которые могут усиливаться или ослабевать.

Синдром раздражённого кишечника связан с нервной системой. Поговорили с гастроэнтерологом о здоровье ЖКТ-1

Артур Гатальский, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:
Чаще всего это происходит у предрасположенных лиц, у которых нарушена взаимосвязь нервной системы кишечника с нервной системой человека, поэтому люди с определенными психотипами более чувствительные, эмоциональные, обращаются и страдают этим синдромом чаще других.

На приеме у гастроэнтеролога в первую очередь исключаются другие заболевания. Также врачи рекомендуют таким пациентам вести дневник своих симптомов и питания, чтобы выявить возможные триггеры, вызывающие ухудшение состояния.

Артур Гатальский:
Диагностика начинается с анамнеза, беседа с пациентом. Пациент подробно рассказывает свои жалобы, как часто они у него происходят, с чем это связано, связано ли это с эмоциональными ситуациями, как влияет пища на кишечник.

Пациентам с таким диагнозом важно уделить особое внимание своему психологическому состоянию. Синдром раздраженного кишечника часто связан со стрессом, поэтому регулярные консультации у психотерапевта могут помочь справиться с проявлениями симптомов и улучшить качество жизни.

Артур Гатальский:
Синдром раздраженного кишечника очень часто связан с психо-эмоциональным фоном человека, поэтому не всегда только гастроэнтеролог может пациенту помочь. В далеко запущенных ситуациях или когда лечение гастроэнтеролога помогает не совсем требуется помощь психотерапевта для улучшения лечения. В данной ситуации психотерапевт может оказать помощь в виде слова и назначения препаратов.

Синдром раздражённого кишечника связан с нервной системой. Поговорили с гастроэнтерологом о здоровье ЖКТ-4

Важным аспектом управления синдромом раздраженного кишечника считается поддержание здорового образа жизни. Регулярные физические упражнения, соблюдение режима питания, достаточный сон и управление стрессом могут помочь улучшить состояние. Пациентам также рекомендуется избегать потребления определенных продуктов, таких как кофе, сыр, острые и жирные блюда, которые могут усугублять симптомы.

Артур Гатальский:
Успокаивают кишечник слизисто-обволакивающие продукты – кисели. Рекомендуется употреблять еду мокрую, чтобы прием пищи не был всухомятку. Более влажная слизистая еда благоприятна для кишечника, это будет более щадящая продукция.

Лечение синдрома раздраженного кишечника может быть долгосрочным и варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого пациента. Некоторым людям может потребоваться комбинация различных методов лечения, включая изменения в питании, прием лекарств и использование методов психотерапии.

Артур Гатальский:
Если это абдоминальная боль, спазмы, колики или просто ноющий дискомфорт, неважно, как часто это происходит, мы ему назначаем так называемые кишечные спазмолитики, чтобы у пациента облегчилось качество жизни. И в дальнейшем минимизировать его обострения. Если человек не страдает абдоминальной болью, а у него есть другие проявления, мы назначаем пациенту или то, что будет стимулировать перистальтику кишечника, или то, что ее будет тормозить.

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