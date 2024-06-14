Синдром раздражённого кишечника связан с нервной системой. Поговорили с гастроэнтерологом о здоровье ЖКТ

Синдром раздраженного кишечника – это состояние, при котором возникают периодические боли в животе, вздутие, спазмы и другие неприятные симптомы, которые могут усиливаться или ослабевать.

Артур Гатальский, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:

Чаще всего это происходит у предрасположенных лиц, у которых нарушена взаимосвязь нервной системы кишечника с нервной системой человека, поэтому люди с определенными психотипами более чувствительные, эмоциональные, обращаются и страдают этим синдромом чаще других.

На приеме у гастроэнтеролога в первую очередь исключаются другие заболевания. Также врачи рекомендуют таким пациентам вести дневник своих симптомов и питания, чтобы выявить возможные триггеры, вызывающие ухудшение состояния.

Артур Гатальский:

Диагностика начинается с анамнеза, беседа с пациентом. Пациент подробно рассказывает свои жалобы, как часто они у него происходят, с чем это связано, связано ли это с эмоциональными ситуациями, как влияет пища на кишечник.

Пациентам с таким диагнозом важно уделить особое внимание своему психологическому состоянию. Синдром раздраженного кишечника часто связан со стрессом, поэтому регулярные консультации у психотерапевта могут помочь справиться с проявлениями симптомов и улучшить качество жизни.

Артур Гатальский:

Синдром раздраженного кишечника очень часто связан с психо-эмоциональным фоном человека, поэтому не всегда только гастроэнтеролог может пациенту помочь. В далеко запущенных ситуациях или когда лечение гастроэнтеролога помогает не совсем требуется помощь психотерапевта для улучшения лечения. В данной ситуации психотерапевт может оказать помощь в виде слова и назначения препаратов.