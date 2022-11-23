В гости зашёл Снеговик с ёлочкой. Как ребята в детских садах и центрах Узды готовятся к Новому году?

Новости Беларуси. В ожидании чуда. В Минской области во всех районных центрах и на местах идет подготовка к Новому году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особый акцент – на акцию «Наши дети». В ней примут участие сотни ребят.

Ставка сделана на то, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. В учреждениях образования центрального региона также началась подготовка к празднику. Украшают помещения и составляют сценарии новогодних мероприятий.