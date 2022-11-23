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В гости зашёл Снеговик с ёлочкой. Как ребята в детских садах и центрах Узды готовятся к Новому году?

23 ноября 2022 13:56
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Новости Беларуси. В ожидании чуда. В Минской области во всех районных центрах и на местах идет подготовка к Новому году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особый акцент – на акцию «Наши дети». В ней примут участие сотни ребят.

Ставка сделана на то, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. В учреждениях образования центрального региона также началась подготовка к празднику. Украшают помещения и составляют сценарии новогодних мероприятий.

В атмосферу волшебства окунулась и наш корреспондент Анна Куртасова.

В гости зашёл Снеговик с ёлочкой. Как ребята в детских садах и центрах Узды готовятся к Новому году?-1

Атмосфера приближающего Нового года вовсю ощущается в детском саду № 3 Узды. У малышей праздник: к ним приехал Снеговик с представлением и подарком – елкой. Вместе нарядили колючую красавицу.

В преддверии праздника малыши загадывают желания, пишут письма Деду Морозу. И размышляют, какие добрые дела можно успеть сделать до боя курантов.

В гости зашёл Снеговик с ёлочкой. Как ребята в детских садах и центрах Узды готовятся к Новому году?-4

Подробности в видеоматериале.

# Новый год # общество # Анна Куртасова # Елена Морозова # Ольга Петюкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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