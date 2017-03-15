В городском посёлке Смиловичи активно работает многофункциональный развлекательный комплекс

Новости Беларуси. Красивые места должны быть везде, а не только в столице. Таким принципом руководствовался и предприниматель из Червенского района. Николай Семенов несколько лет назад приобрел просторное здание в центре городского поселка Смиловичи,

сделал ремонт, благоустроил территорию.

И вот с ноября 2016 года свои двери открыл многофункциональный развлекательный комплекс.

Диско-клуб, бильярд, банкетный зал, пиццерия – провести свободное время сюда приезжают не только местные жители, но обитатели ближайших Червеня и Минска. Для Николая Семенова бизнес семейный не новый –

дело молодой человек ведет вместе с женой.

Предприниматель в сфере торговли и общественного питания работает более десятка лет. Хотя когда-то начинал с продажи фруктов.