В Городокском аграрно-техническом колледже проходит конкурс профмастерства

Повысить престиж профессии и помочь решить кадровый вопрос сельхозорганизациям. Конкурс профмастерства проходит в Городокском аграрно-техническом колледже, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одно из ведущих профильных учреждений региона. Здесь свое мастерство презентуют 11 команд Витебской области, а также представители трех учреждений образования России. Подготовке предшествовала колоссальная работа. Ребята от «А» до «Я» изучили различные модели техники. Теперь демонстрируют навыки обслуживания сельхозмашин. Оценивают их знания и умения эксперты-практики из ведущих хозяйств.

Денис Мальцев, учащийся Городокского аграрно-технического колледжа: Я считаю, что подготовлено все сто процентов. И конкуренты достаточно сильные ребята. Нравится, интересно. А почему бы нет? В этом можно тоже добиться многого, в сельском хозяйстве, в этой сфере. Куда в город без сельского хозяйства. Вся продукция, все это идет с земли.

Рафаил Шахмаметьев, учащийся Великолукского механико-технологического колледжа: У родителей свое подсобное хозяйство. И отец, когда купил трактор, меня сразу заинтересовала эта тема. Я начал изучать, сам научился ездить. И после школы решил поступить, искал долго учебное заведение и решил поступить в механико-технологический колледж.

Павел Ушал, главный эксперт 6-го республиканского конкурса профессионального мастерства по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»:

От тракториста достаточно только нажать на дисплей кнопочку, настроить автопилот, и уже трактор будет выполнять ряд операций. Работнику только остается контролировать. Эти технологии уже широко распространены в Республике Беларусь, поэтому наши ребята уже данными умениями и навыками обладают и остаются в организации хорошими специалистами.

Городокский колледж постоянно актуализирует программы подготовки специалистов. С 2024 года учат работать с автопилотом. Вождение по новой технологии также демонстрируют участники конкурса. Победитель регионального этапа в марте представит Витебскую область на республиканском уровне.