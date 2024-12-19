Педагоги и родители должны подготовиться к зимним каникулам – Минобразования

Не забывать о безопасности. В Минобразования напомнили: и педагогам, и родителям важно подготовиться к зимним школьным каникулам. Ученики будут отдыхать с 25 декабря по 7 января. Перед двумя неделями радости, игр и приключений стоит напомнить детям об определенных правилах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимательными и осторожными нужно быть не только на улице и дома. В приоритете и обучение навыкам безопасного поведения в интернет-пространстве, минимизация рисков, связанных с причинением информацией вреда здоровью. Формы встреч подготовлены самые разные: диспуты, беседы, занятия. Школьникам также объяснят, какую ответственность может понести человек за нарушение законодательства в сфере информационного и медийного пространства. Также запланированы общереспубликанские профилактические акции.