От трудовых вопросов до ситуации в торговле – 19 декабря профсоюзы проведут консультации

От трудовых вопросов до ситуации в торговле: профсоюзы проведут 19 декабря консультации. Выездные правовые приемы во всех регионах страны, а общественные приемные будут работать в каждом областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение дня можно получить консультации по вопросам, связанным с трудовыми отношениями, озвучить замечания и предложения по ситуации на потребительском рынке.

Александр Щекович, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня в преддверии праздничных дней на особом контроле Федерации профсоюзов Беларуси находится вопрос по ценам, качеству, наличию товаров в торговых объектах. А также сегодня во всех регионах нашей страны пройдут правовые приемы, где мы окажем юридическую помощь нашим гражданам.

Профсоюзы внимательно следят, что происходит в торговых объектах накануне праздников. Всего ли хватает, не повышаются ли цены, какого качества товары. И, конечно, реагируют на сообщения от граждан, которые рассказывают о ситуации в конкретных магазинах. К слову, обращения поступают не только на личных приемах. Немало вопросов принимается через специальные сервисы на официальном интернет-портале ФПБ, а также по телефону.