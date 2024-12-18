«Беларусь единая и непобедимая» – в Национальном историческом музее представили уникальную экспозицию

Связь между прошлым и настоящим. Уникальные фотофакты о страшных событиях, которые происходили на территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны, представили в Национальном историческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция «Беларусь единая и непобедимая» – часть масштабного проекта «Бацькаўшчына». На протяжении 20 лет его реализует историк и краевед Владимир Лиходедов.

Он исследует регионы Беларуси и через фотографии – открывает страницы нашей истории. Выставка состоит из двух частей. Одна из экспозиций рассказывает об освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Многие снимки впервые представлены широкой публике. На коллажах показаны изображения наших городов до Великой Отечественной войны и после немецких бомбардировок. Здесь же можно увидеть и современный облик населенных пунктов. Вторая часть экспозиции переносит в 1939 год. Для ее создания пришлось изучить все периодические издания Западной Беларуси. Архивные материалы легли в основу книги «Беларусь единая».

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Представлено очень много новых фотоматериалов, документов в первую очередь. Особенно показывают на конкретных примерах, как наши соотечественники жили в буржуазной Польше и как на ту сторону, то есть в Советской Беларуси, и что изменилось с воссоединением Западной Беларуси с Белорусским ССР. Да, многие вещи для меня, как для историка, были, скажем честно, откровенно, но впервые. Как и те факты, как во второй книге, которые говорят о том, насколько разрушительной была Великая Отечественная война для нашей страны.

Выставка «Беларусь единая и непобедимая» – это не только дань уважения тем, кто пережил ужасы войны. Это мощный инструмент в борьбе с попытками исказить, переписать нашу историю, напоминание о том, что знание прошлого – это ключ к пониманию настоящего и будущего.