Снегопад в Беларуси: коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы

Новости Беларуси. Снежный циклон пришел в Беларусь. Осадки будут сильными 7 декабря в Витебской, Могилевской и Минской области. В столице снег идет с ночи. По словам синоптиков, покров может увеличиться до 30 см.

На уборку дорог выехало только в Минске до 350 единиц техники. Коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Ходарцевич, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

8 и 9 объявлен рабочим днем. То есть в субботу и воскресенье все будут находиться на рабочих местах, будет производиться уборка техникой. Дополнительно были проинформированы «Ремавтодор», ЖРЭО районов, что будет работать жилкомплект, где создан запас песчано-соляной смеси. Лопаты, скребки будут предоставлены.

Андрей Зырянов, временно и.о. заместителя начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Сопровождаем мы колонну снегоуборочной техники, поэтому обязательно обращайте внимание и не мешайте ей. Не надо ее обгонять, подрезать. Люди работают для вас. Если такие действия будут замечены сотрудниками ГАИ, вы будете привлечены к административной ответственности.

7 декабря с утра в Минске прошло заседание штаба, где обсуждали вопросы содержания и благоустройства территорий города. Решено больше внимания уделить пешеходным связям и съездам с Минской кольцевой. В течение дня на ликвидацию последствий снегопада направят дополнительные силы.

По прогнозам, в выходные погода не улучшится и городские службы будут работать в усиленном режиме. Уже разработаны графики уборки улиц и дворов, о которых планируется проинформировать население. Специализированные бригады направят на уборку кровель, опасные места вблизи скатных крыш, где возможно образование сосулек, оградят.

Виталий Тулай, первый заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

Граждане должны, как минимум, не мешать, как максимум, помогать для того, чтобы все службы работали в полном объеме, выполняли свои функции. Они должны правильно парковаться, убирать парковочные места.

Минская кольцевая автодорога, пожалуй, завсегдатай хроник ДПС и сегодня не останется без отметок. Сложные условия как послевкусие снегопада по-прежнему ставят водителям «палки в колеса».

Водитель:

Выезжал с Новинок, в гору пустые грузовые машины подняться не могут. Тяжело, конечно, дорога еще не убрана.

По пути наибольшего сопротивления, они сами выбрали такую дорогу. Сразу после «дня жестянщика» в школе экстремального вождения пополнение. Работает принцип - «тяжело в учении — легко в бою». Среди новобранцев, как только получившие права, так и водители со стажем. Несмотря на опыт, далеко не все владеют навыками контраварийной езды.

Максим Анисович:

Занимаюсь тут уже вторую неделю, идея такая возникла, поскольку имею большую семью, хотелось бы, чтобы она была в безопасности.

Вывод авто из заноса, работа с рулевым колесом и приемы торможения. В экстренной ситуации думать некогда — рефлексы должны быть на уровне автоматизма. От экстрима до безопасности - две недели. Курса зимней езды. Такие приемы скорее страховка на случай возникновения действительно аварийной ситуации. Главное для водителя, не дать застать себя врасплох.

В деревне Кавердяки Брестского района сами жители оказались в экстремальных условиях. Снег не чистит уборочная техника, а здесь живет много стариков. Их, как правило, забирают дети на зиму, ведь им одним не справиться с морозами.

Станет ли снег шлагбаумом? С самого утра гадали жители деревни Запрудье Могилевского района. В округе нет ни одного магазина. Вся надежда на автолавку. Вот только единственную до деревни дорогу занесло. К приезду автолавки дорогу в Запрудье почистить успели. И сельчане уже спокойно закупаются продуктами.

Пока водители стараются обуздать зимнюю дорогу, а жители деревень - стихию, синоптики обещают снег и в эти выходные. Однако морозный реванш погода возьмет на следующей неделе.