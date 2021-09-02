Прямой эфир

В Гомельском театре кукол загорелись декорации – с актёрами отработали поведение во время пожара

02 сентября 2021 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отработать навыки поведения во время пожара. Учения МЧС прошли 2 сентября в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельском театре кукол загорелись декорации – с актёрами отработали поведение во время пожара-1

По легенде в зрительном зале театра кукол загорелись декорации. Сотрудники незамедлительно вызвали спасателей и провели эвакуацию людей. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание и оказали помощь пострадавшим.

В Гомельском театре кукол загорелись декорации – с актёрами отработали поведение во время пожара-4

Андрей Вершинин, актер Гомельского государственного театра кукол:
Тушил пожар огнетушителем, но потом было много угарных газов, я не добежал до выхода и потерял сознание. Я думаю, что в реальности все должно быть еще более страшно, потому что все происходит молниеносно, быстро, и реагировать времени нет.

В Гомельском театре кукол загорелись декорации – с актёрами отработали поведение во время пожара-7

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
Учения прошли на высоком уровне. Спасатели показали свои профессиональные качества в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Ну а персонал объекта показал все свои знания, как правильно провести эвакуацию и как необходимо действовать при получении сигнала о пожаре.

В Гомельском театре кукол загорелись декорации – с актёрами отработали поведение во время пожара-10

Обучающая эвакуация в Гомеле стала завершающим пунктом программы Единого дня безопасности. Подобные профилактические мероприятия позволяют отработать действия людей до автоматизма. Ведь в случае реальной угрозы счет идет на секунды.

# Пожар # общество # Андрей Вершинин # Ксения Шингирей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хотели занять хорошее место, но так не получилось». Впервые в Армейских играх состязались курсанты из Африки
02 сентября 2021 19:39

«Хотели занять хорошее место, но так не получилось». Впервые в Армейских играх состязались курсанты из Африки

«Порой приходилось до поздней ночи выяснять результаты». Как прошёл белорусский этап АрМИ-2021
02 сентября 2021 19:39

«Порой приходилось до поздней ночи выяснять результаты». Как прошёл белорусский этап АрМИ-2021

Алексей Авдонин о встрече с региональным активом: «Гродно показал очень активный, насыщенный, эмоциональный диалог»
02 сентября 2021 19:28

Алексей Авдонин о встрече с региональным активом: «Гродно показал очень активный, насыщенный, эмоциональный диалог»