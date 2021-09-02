В Гомельском театре кукол загорелись декорации – с актёрами отработали поведение во время пожара

Новости Беларуси. Отработать навыки поведения во время пожара. Учения МЧС прошли 2 сентября в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде в зрительном зале театра кукол загорелись декорации. Сотрудники незамедлительно вызвали спасателей и провели эвакуацию людей. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание и оказали помощь пострадавшим.

Андрей Вершинин, актер Гомельского государственного театра кукол:

Тушил пожар огнетушителем, но потом было много угарных газов, я не добежал до выхода и потерял сознание. Я думаю, что в реальности все должно быть еще более страшно, потому что все происходит молниеносно, быстро, и реагировать времени нет.

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

Учения прошли на высоком уровне. Спасатели показали свои профессиональные качества в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Ну а персонал объекта показал все свои знания, как правильно провести эвакуацию и как необходимо действовать при получении сигнала о пожаре.