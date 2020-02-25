В Гомельском районе дожди периодически затапливают братскую могилу. Жители обратились в Администрацию Президента

Новости Беларуси. В посёлке Победа Гомельского района после обильных осадков затопленным оказывается воинское захоронение.

Обратить внимание на ситуацию вокруг братской могилы времён Второй мировой местные жители 25 февраля попросили на приёме у начальника главного идеологического управления Администрации Президента Ольги Шпилевской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 февраля в Ветке, а 26 в Круглом. Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан

Валентина Смаль, жительница Гомельского района:

Если большие ливни, снега тают – затапливается воинское захоронение. Мы предоставляли фотографии. После наших обращений они приезжают две недели-три недели и фиксируют, что вода уже уходит и никаких нарушений нет. Мы просили – приедьте, посмотрите сразу после дождя. Они не приезжают.

И это лишь один из вопросов накопившихся у заявителя. В пакете обращений оказалось порядка десяти тем как личного, так и общественного характера.​





Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента:

Это замечательно, когда есть люди, неравнодушные к тому, что происходит вокруг них. Да, возможно, это не очень удобно для властей. Потому что эти люди создают шумиху, ничего не пропускают мимо. Но нужно понять, что без таких людей порядка не будет. Здесь власти нужно научиться взаимодействовать с такими людьми. И, может, когда мы выбираем председателей сельсоветов, то подумать, кого выбирать. Когда критика конструктивна и озвучивание проблемы не просто ради озвучивания,​ человек готов пойти на совместный поиск решения проблемы, то такие активисты только приветствуются, безусловно.