В Гомельской области за «коммуналку» можно заплатить битым стеклом и старыми газетами

Новости Беларуси. В Чечерске Гомельской области за «коммуналку» можно заплатить битым стеклом и старыми газетами. Такой эксперимент по сдаче вторсырья в небольшом райцентре прижился быстро. За год объёмы заготовленного стекла, пластика и макулатуры выросли вдвое, равно как и денег, сэкономленных горожанами на оплате жировок.

Оплатить коммуналку битым стеклом и газетами в Чечерске предлагают уже почти год. Екатерина Тоут сегодня принесла в пункт приёма вторсырья 4 килограмма стекла и почти три – макулатуры. Сумма пойдет в зачёт оплаты коммунальных услуг.

Екатерина Тоут, житель Чечерска:

Для меня это экономично. Либо я выброшу, либо это всё пойдет в счёт оплаты коммунальных услуг.

Такими темпами в месяц Екатерина сэкономит не менее 10% «коммуналки». Отнести вторичные ресурсы в приёмный пункт, как показывает эксперимент, дело привычки. Однако коммунальщики пошли дальше: они готовы сами забирать отсортированный мусор по адресам.

Владимир подписал договор с коммунальной службой одним из первых в городе. Говорит, поначалу сортировать мусор было сложно привыкнуть, а вот дети новшество сразу приняли как норму.

Владимир Прудивус, житель Чечерска:

В течении года пытаюсь сортировать свой мусор. Стекло отдельно, бумагу отдельно, пластмассовые бутылки тоже отдельно. Сэкономили за это время около 500 тысяч.

Эксперимент дал свои плоды: за минувший год жители Чечерска сдали вдвое больше вторсырья, чем за тот же 2014-й. Однако главный плюс для коммунальщиков в том, что все эти пластиковые бутылки, стекло, ветошь и макулатура не попали на свалку, а значит не нужно тратить деньги для их сортировки.

Павел Макаревич, главный инженер Коммунального предприятия «Чечерское»:

В среднем в месяц на семью приходится 30 килограмм вторичных ресурсов. Их стоимость эквивалентна стоимости той же холодной воды, потребляемой этой же семьей за месяц. К сожалению, пока не все понимают, что это реально работает.

Понимание того, что копейка рубль бережёт приходит постепенно. И не только в Чечерске. Ведь подобный подход был рекомендован министерством жилищного хозяйства. Вполне возможно, совсем скоро практика оплаты “жировок” полезным мусором станет в Беларуси распространённой практикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.