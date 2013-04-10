К выходным, в середине апреля, в Беларусь придет весна

Новости Беларуси. Устойчивый плюс, а вместе с ним и весна, в Беларусь придет уже к концу рабочей недели. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни вскроются ото льда притоки крупных водных артерий республики.

Тем временем в Минске определили места вероятных подтоплений. В зону попадают порядка 60 улиц. Ведется контроль и над снежными свалками. За зиму из города на них вывезли более полутора миллионов тонн снега, то есть по тонне на каждого минчанина.

Этот снег — а точнее то, что от него осталось — еще неделю назад лежал на столичных улицах. Теперь — здесь. Это одна из двенадцати снежных свалок в Минске. Привозить снег сюда еще продолжают.

Наталья Алейникова, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Каждую весну мы проводим химическое исследование снега. Если рассматривать эту зиму, то самым страшным загрязнением являются взвешенные вещества. Нефтепродуктов здесь мало, поэтому никакой угрозы, с нашей точки зрения, нет.

Но экологи контролируют весь процесс таяния снега все равно. Снежные свалки априори безопасны. Перед тем, как определить их местом для вывоза снега, специалисты рассчитали, к примеру, как грязная талая вода повлияет на почву. В большинстве случаев опасности в принципе нет. Но, в отличие от пустынных свалок, в городе она есть.

Спасатели и Горремавтодор составили целую карту паводкоопасных мест. Автовладельцам машины там ставить не рекомендуют. Может подтопить.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по текущему содержанию и ремонту ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Более вероятны к подтоплению более 20 мест, а вообще мест подтопления определено более ста. С наступлением положительных температур ведутся работы по предотвращению подтоплений. Я надеюсь, что серьезных подтоплений не будет.

Ситуацию с талыми водами мониторят ежедневно. Но это, скорее, профилактика. Хотя, на случай реальной угрозы у спасателей есть план с говорящим названием - «Посейдон». Да и остальные службы, как убеждают специалисты, большую воду откачать сумеют.

Артем Лобко, начальник отдела городского хозяйства администрации Фрунзенского района Минска:

Все эти службы обеспечены необходимым инженерным оборудованием, то есть автомобилями водооткачивающими, мотопомпами и прочими средствами борьбы с подобного рода происшествиями. Разработан план мероприятий, и четко налажены системы взаимодействия между этими службами, которые позволяют довольно оперативно решать возникающие вопросы.

По прогнозам синоптиков, устойчивый плюс в 10 градусов в страну придет уже к концу рабочей недели. А вместе с ним и долгожданная весна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.