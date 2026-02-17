В Гомельской области устраняют последствия обильных снегопадов

Коммунальные и дорожные службы Гомельской области переведены на усиленный режим работы – снегопады прошли в большинстве районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коммунальные и дорожные службы Гомельской области переведены на усиленный режим работы – снегопады прошли в большинстве районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты обеспечивают безопасность дорожного движения и расчистку улично-дорожной сети. Особое внимание – уборке областного центра. На улицах Гомеля работают более 100 единиц техники. Подготовку к ухудшению погодных условий начали заблаговременно.
Дмитрий Калыхан, заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ:
Были организованы дежурства руководящего состава и водителей, и других служащих. Все люди распределены по районам, по местам, по локациям. Люди работают, справляемся, стараемся делать все возможное. Сейчас на индивидуальной жилой застройке – самые проблемные места на данный момент.
Мощные машины неустанно борются со снежными заносами. Техника равномерно обрабатывает дорожное полотно реагентами. Сопровождение сотрудников ГАИ делает процесс максимально эффективным и безаварийным.