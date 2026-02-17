Прямой эфир

В Гомельской области устраняют последствия обильных снегопадов

17 февраля 2026 06:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Коммунальные и дорожные службы Гомельской области переведены на усиленный режим работы – снегопады прошли в большинстве районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области устраняют последствия обильных снегопадов-2

Специалисты обеспечивают безопасность дорожного движения и расчистку улично-дорожной сети. Особое внимание – уборке областного центра. На улицах Гомеля работают более 100 единиц техники. Подготовку к ухудшению погодных условий начали заблаговременно.

В Гомельской области устраняют последствия обильных снегопадов-4

Дмитрий Калыхан, заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ:
Были организованы дежурства руководящего состава и водителей, и других служащих. Все люди распределены по районам, по местам, по локациям. Люди работают, справляемся, стараемся делать все возможное. Сейчас на индивидуальной жилой застройке – самые проблемные места на данный момент.

Мощные машины неустанно борются со снежными заносами. Техника равномерно обрабатывает дорожное полотно реагентами. Сопровождение сотрудников ГАИ делает процесс максимально эффективным и безаварийным.

# ЖКХ

Другие новости рубрики

Все новости
Курсанты МЧС присоединились к акции «Дом без пожара» в Минском районе
17 февраля 2026 06:45

Курсанты МЧС присоединились к акции «Дом без пожара» в Минском районе

В Беларуси изменятся правила расследования несчастных случаев на производстве
17 февраля 2026 06:34

В Беларуси изменятся правила расследования несчастных случаев на производстве

Беларусь планирует удвоить экспорт торфа в Китай к 2030 году
17 февраля 2026 06:04

Беларусь планирует удвоить экспорт торфа в Китай к 2030 году