В Гомельской области устраняют последствия обильных снегопадов

Коммунальные и дорожные службы Гомельской области переведены на усиленный режим работы – снегопады прошли в большинстве районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Калыхан, заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ:

Были организованы дежурства руководящего состава и водителей, и других служащих. Все люди распределены по районам, по местам, по локациям. Люди работают, справляемся, стараемся делать все возможное. Сейчас на индивидуальной жилой застройке – самые проблемные места на данный момент.

Мощные машины неустанно борются со снежными заносами. Техника равномерно обрабатывает дорожное полотно реагентами. Сопровождение сотрудников ГАИ делает процесс максимально эффективным и безаварийным.