Беларусь планирует удвоить экспорт торфа в Китай к 2030 году

Беларусь наращивает экспорт торфяной продукции в Китай. По итогам 2025 года объем поставок достиг порядка 2,5 миллионов тон – это почти в 14 раз больше, чем в 2024-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Китай – второй по величине торговый партнер Беларуси. Сотрудничество охватывает широкий спектр направлений – от АПК и образования до биотехнологий и IT. Активно реализуются проекты в индустриальном парке «Великий камень». В 2022 году оттуда в КНР отправился первый железнодорожный состав с торфом.

В Беларуси действуют три экспортера торфа, поставляющих продукцию в Китай. Один из них расположен в Витебской области. В прошлом году топливо из северного региона продавалось в 9 стран на сумму свыше четырех миллионов долларов, причем на Китай пришлось более 40 % от общего объема поставок.