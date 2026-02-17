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Беларусь планирует удвоить экспорт торфа в Китай к 2030 году

17 февраля 2026 06:04
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Беларусь наращивает экспорт торфяной продукции в Китай. По итогам 2025 года объем поставок достиг порядка 2,5 миллионов тон – это почти в 14 раз больше, чем в 2024-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь планирует удвоить экспорт торфа в Китай к 2030 году -2

Сегодня Китай – второй по величине торговый партнер Беларуси. Сотрудничество охватывает широкий спектр направлений – от АПК и образования до биотехнологий и IT. Активно реализуются проекты в индустриальном парке «Великий камень». В 2022 году оттуда в КНР отправился первый железнодорожный состав с торфом.

В Беларуси действуют три экспортера торфа, поставляющих продукцию в Китай. Один из них расположен в Витебской области. В прошлом году топливо из северного региона продавалось в 9 стран на сумму свыше четырех миллионов долларов, причем на Китай пришлось более 40 % от общего объема поставок.

Беларусь планирует удвоить экспорт торфа в Китай к 2030 году -4

Сергей Гурло, заместитель генерального директора ГПО «Белтопгаз»:
Мы планируем существенно прирасти – к 2030 году удвоить объем поставок на экспорт, и, кроме традиционного верхового торфа, торфяных грунтов, мы планируем поставлять, в том числе, продукцию глубокой переработки. Это органо-минеральные удобрения на основе торфа и торфяные гуматы. У нас порядка 60 рецептур есть и грунтов, на все направления, определенные в сельском хозяйстве, мы готовы поставлять. 

В ближайшую пятилетку белорусские компании планируют существенно увеличить объемы экспорта торфа в Китай.

# Беларусь-Китай

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