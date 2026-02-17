Курсанты МЧС присоединились к акции «Дом без пожара» в Минском районе

Учебный сбор курсантов Университета гражданской защиты прошел в Минской области. Будущие спасатели вместе с сотрудниками областного управления МЧС вышли в жилой сектор – туда, где риск пожаров по‑прежнему самый высокий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельсоветы – территория, где профилактика всегда на первом месте. Здесь живут и многодетные семьи, и одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью. Есть и те, кто ведет асоциальный образ жизни. Именно к ним курсанты и спасатели направились в первую очередь. Подворовые обходы – это не формальность. Каждый дом – отдельная история и серьезный разговор о безопасности. Почему возникают пожары, как действовать при возгорании, что нужно проверить прямо сейчас. Особое внимание – печному отоплению и исправности автономных пожарных извещателей.

Дарья Ясинская, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси: В первую очередь мы смотрим дворовые пристройки, внешний осмотр дома. Обращаем внимание на наличие автономных пожарных извещателей. И если у нас печное отопление, то осматриваем печи, протопочные листы, чердаки.

Максим Шихалев, начальник Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

За истекший период этого года на территории Минского района произошло уже 57 пожаров, на которых погибло 5 человек. С учетом складывающейся обстановки, принято решение о проведении специального профилактического мероприятия «Дом без пожара». Сегодня мы работаем на территории Папернянского сельского совета. Данное мероприятие мы начали проводить 11 февраля. Сегодня с нами работают представители областного управления МЧС, курсанты Университета гражданской защиты, а также задействован максимально личный состав Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Наша задача – это посетить максимальное количество домовладений граждан, которые нуждаются в дополнительной социальной защите.

Для курсантов такие сборы – не просто практика. Это настоящая работа в реальных условиях. Возможность увидеть, как профилактика меняет отношение людей к собственной безопасности. А для жителей – шанс еще раз убедиться – МЧС рядом, чтобы помочь, подсказать и вовремя предупредить трагедию.