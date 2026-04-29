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В Гомельской области успешно завершен сев ранних яровых зерновых

29 апреля 2026 07:29
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Высоким темпам полевых работ способствует их хорошая организация. В Гомельской области успешно завершен сев ранних яровых зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сельхозпредприятия перешли к массовому севу кукурузы.

В этом сезоне под стратегическую для местного животноводства культуру отведут около 300 тысяч гектаров – техника уже вышла на поля во всех районах региона.

В Гомельской области успешно завершен сев ранних яровых зерновых-2

Аграрии стараются максимально эффективно использовать благоприятные погодные условия: параллельно с севом специалисты готовят почву и вносят минеральные удобрения, закладывая основу будущего урожая.

Виктор Круковский, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Криничная»:
Весенний день год кормит, будем прилагать все усилия, чтобы в сжатые сроки посадить картофель. Главное, чтобы погода – снег не напал, морозы не ударили и наш труд даром не пропал.

Большое значение имеет и правильный выбор сортов – специалисты учитывают урожайность прошлых лет и запросы покупателей. Помимо кукурузы, в области активно возделывают картофель: его посадки развернулись в 11 районах, а общая площадь сельхозугодий под эту культуру превысила 2 тысячи гектаров. Все полевые работы в регионе планируют полностью завершить к 25 мая.

# Посевная кампания

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