Алексей Дзермант: «Мы вошли в эпоху жёсткого передела мира, где ведущую роль играют США»

Алексей Дзермант, политолог:

В последнее время новости из разных частей мира все более тревожные. На прошедшей неделе мы увидели два серьезных кризиса, которые могли перерасти в масштабное вооруженное столкновение – между Сербией и непризнанным Косово и между Китаем и США вокруг Тайваня. Слава богу, эскалации ни в том, ни в другом случае не произошло, но то, как эти ситуации стремительно разворачивались, и то, что все это может вновь повториться говорит о глубинных причинах этих событий.

Эксперт: Китай начнет шахматную партию по системному ослаблению и уничтожению доминирования США в мире – читайте здесь.

Как раз недавно, посещая одно из сельскохозяйственных предприятий, наш Президент обозначил эти причины – мы вошли в эпоху жесткого передела мира, где ведущую роль играют США. Они не хотят терять свое глобальное доминирование и именно через конфликты пытаются сдерживать своих противников.