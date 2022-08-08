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Алексей Дзермант: «Мы вошли в эпоху жёсткого передела мира, где ведущую роль играют США»

08 августа 2022 07:31
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы».  

Алексей Дзермант: «Мы вошли в эпоху жёсткого передела мира, где ведущую роль играют США»-1

Алексей Дзермант, политолог:  
В последнее время новости из разных частей мира все более тревожные. На прошедшей неделе мы увидели два серьезных кризиса, которые могли перерасти в масштабное вооруженное столкновение – между Сербией и непризнанным Косово и между Китаем и США вокруг Тайваня. Слава богу, эскалации ни в том, ни в другом случае не произошло, но то, как эти ситуации стремительно разворачивались, и то, что все это может вновь повториться говорит о глубинных причинах этих событий.

Эксперт: Китай начнет шахматную партию по системному ослаблению и уничтожению доминирования США в мире – читайте здесь.

Как раз недавно, посещая одно из сельскохозяйственных предприятий, наш Президент обозначил эти причины – мы вошли в эпоху жесткого передела мира, где ведущую роль играют США. Они не хотят терять свое глобальное доминирование и именно через конфликты пытаются сдерживать своих противников.

Подробности в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Фотофакт

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