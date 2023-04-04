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В гомельской клинике поселили птиц для скорейшей реабилитации пациентов

04 апреля 2023 07:19
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Новости Беларуси. В Гомельской университетской клинике поселились пернатые жильцы. На территории здравницы для них обустроили целый микрорайон под названием «Птичь». Медики уверяют: такое соседство поможет пациентам в скорейшей реабилитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гомельской клинике поселили птиц для скорейшей реабилитации пациентов-1

Направление пет-терапии только начинают развивать в белорусских клиниках. Общение с животными помогает больным улучшить настроение, справиться с депрессией, тревожностью, склерозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В обустройстве зеленой зоны способствовали предприятия и администрация Новобелицкого района.

В гомельской клинике поселили птиц для скорейшей реабилитации пациентов-4

Олег Иванцов, главный врач Гомельской университетской клиники-областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны:
Мы совместно с администрацией Новобелицкого района, отделом образования подключили еще наш ДОК комбинат и такую акцию организовали. ДОК предоставил для всех школ материал, чтобы школьники на трудах сделали скворечники. И все новобелицкие школы включились в процесс. В марте мы такую акцию провели. Все школы скворечники принесли, их 26.

В гомельской клинике поселили птиц для скорейшей реабилитации пациентов-7

Александр Платонов, пациент Гомельской университетской клиники-областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны:
Каждый день с ними. И чирикают, и ходят, и бегают, и летают – да все. Позаскакивают наверх и живут только там. Они в будку не залазят никогда – только наверху. И чирикают утром, вечером. А днем так – бегают. Яблоки очень любят. А так очень хорошо. В том году не было, летом приехал, смотрю – такая красотища. Очень красиво. Молодцы!

В гомельской клинике поселили птиц для скорейшей реабилитации пациентов-10

С приходом теплых солнечных дней пение птиц будет слышно в больничных палатах. Также общаться с пернатыми пациенты будут после зарядки и во время пеших прогулок.

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# Учреждения здравоохранения # общество # Олег Иванцов # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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