В гомельской клинике поселили птиц для скорейшей реабилитации пациентов

Новости Беларуси. В Гомельской университетской клинике поселились пернатые жильцы. На территории здравницы для них обустроили целый микрорайон под названием «Птичь». Медики уверяют: такое соседство поможет пациентам в скорейшей реабилитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направление пет-терапии только начинают развивать в белорусских клиниках. Общение с животными помогает больным улучшить настроение, справиться с депрессией, тревожностью, склерозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В обустройстве зеленой зоны способствовали предприятия и администрация Новобелицкого района.

Олег Иванцов, главный врач Гомельской университетской клиники-областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны:

Мы совместно с администрацией Новобелицкого района, отделом образования подключили еще наш ДОК комбинат и такую акцию организовали. ДОК предоставил для всех школ материал, чтобы школьники на трудах сделали скворечники. И все новобелицкие школы включились в процесс. В марте мы такую акцию провели. Все школы скворечники принесли, их 26.

Александр Платонов, пациент Гомельской университетской клиники-областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны:

Каждый день с ними. И чирикают, и ходят, и бегают, и летают – да все. Позаскакивают наверх и живут только там. Они в будку не залазят никогда – только наверху. И чирикают утром, вечером. А днем так – бегают. Яблоки очень любят. А так очень хорошо. В том году не было, летом приехал, смотрю – такая красотища. Очень красиво. Молодцы!