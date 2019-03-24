«Мы строим каждый год»: дом для сотрудников органов внутренних дел ввели в эксплуатацию в Жодино

Новости Беларуси. В Жодино сотрудники органов внутренних дел в эти дни празднуют новоселье. В городе торжественно сдали многоэтажный дом для семей правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Жодино сотрудники органов внутренних дел в эти дни празднуют новоселье. В городе торжественно сдали многоэтажный дом для семей правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключи новоиспеченные жильцы получили из рук министра внутренних дел Игоря Шуневича.
Анастасия Жартун:
Стояли на очереди очень долго, а сейчас счастье такое – своя квартира. Большая своя квартира. Теперь у каждого ребенка своя комната будет. Много места, пространства.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня праздник в ряде семей сотрудников органов внутренних дел минского гарнизона. Мы строим каждый год. Такая работа продолжается в каждом управлении внутренних дел и в министерстве. Я уверен, что и в дальнейшем мы будем поддерживать эту динамику, чтобы была социальная защищенность наших сотрудников, чтобы была преемственность в социальных вопросах в Министерстве внутренних дел.
В Жодино это уже третий дом для милиционеров. Соседями здесь будут сотрудники различных подразделений МВД, а также спасатели и военнослужащие.