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«Мы строим каждый год»: дом для сотрудников органов внутренних дел ввели в эксплуатацию в Жодино

24 марта 2019 11:52
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Новости Беларуси. В Жодино сотрудники органов внутренних дел в эти дни празднуют новоселье. В городе торжественно сдали многоэтажный дом для семей правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы строим каждый год»: дом для сотрудников органов внутренних дел ввели в эксплуатацию в Жодино-1

Ключи новоиспеченные жильцы получили из рук министра внутренних дел Игоря Шуневича.

«Мы строим каждый год»: дом для сотрудников органов внутренних дел ввели в эксплуатацию в Жодино-4

Анастасия Жартун:
Стояли на очереди очень долго, а сейчас счастье такое – своя квартира. Большая своя квартира. Теперь у каждого ребенка своя комната будет. Много места, пространства.

«Мы строим каждый год»: дом для сотрудников органов внутренних дел ввели в эксплуатацию в Жодино-7

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня праздник в ряде семей сотрудников органов внутренних дел минского гарнизона. Мы строим каждый год. Такая работа продолжается в каждом управлении внутренних дел и в министерстве. Я уверен, что и в дальнейшем мы будем поддерживать эту динамику, чтобы была социальная защищенность наших сотрудников, чтобы была преемственность в социальных вопросах в Министерстве внутренних дел.

«Мы строим каждый год»: дом для сотрудников органов внутренних дел ввели в эксплуатацию в Жодино-10

В Жодино это уже третий дом для милиционеров. Соседями здесь будут сотрудники различных подразделений МВД, а также спасатели и военнослужащие.

«Мы строим каждый год»: дом для сотрудников органов внутренних дел ввели в эксплуатацию в Жодино-13

# Внутренние войска Беларуси # общество # Игорь Шуневич # Анастасия Жартун # Фотофакт

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