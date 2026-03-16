Весна – активная пора и для работников дорожных служб, они приводят в порядок проезжую часть. Специалисты латают ямы, устраняют дефекты после зимы. В Гомеле запустили производство горячих асфальтобетонных смесей. Это позволяет повысить долговечность покрытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Коледенко, начальник участка Гомельского городского дорожного строительно-ремонтного треста:

Битума уже привезли две партии, но у нас был запас с прошлого года. По инертным материалам тоже самое подвозим. Так как материал постоянно разного состава приходит, разнофракционный, то мы постоянно составы асфальтобетонной смеси корректируем для того, чтобы смесь проходила по всем нормам.

В первую очередь внимание уделяют участкам с интенсивным движением, где состояние полотна особенно важно для безопасности. Завершить ямочный ремонт планируют до мая, чтобы перейти к плановым работам.