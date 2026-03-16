Брестские таможенники выявили махинации с занижением стоимости товаров

Брестские таможенники выявили серьезное нарушение при оформлении груза, который польский перевозчик вез через пункт пропуска «Козловичи». В документах стоимость товара был занижена в несколько раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик прибыл из Литвы с 10 тоннами оконной фурнитуры. В декларации партия была оценена всего в 70 тысяч рублей.