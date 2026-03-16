Брестские таможенники выявили махинации с занижением стоимости товаров

Брестские таможенники выявили серьезное нарушение при оформлении груза, который польский перевозчик вез через пункт пропуска «Козловичи». В документах стоимость товара был занижена в несколько раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грузовик прибыл из Литвы с 10 тоннами оконной фурнитуры. В декларации партия была оценена всего в 70 тысяч рублей.
Вера Базака, начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни:
В результате таможенного контроля брестские таможенники установили, что реальная общая стоимость перевозимой оконной фурнитуры оказалась в разы выше и составила почти 350 тысяч рублей. Намеренное нарушение законодательства позволило бы сэкономить на таможенных платежах более 76 тысяч рублей. Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии с частью 3 статьи 15.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Речь идет о попытке уклониться от уплаты обязательных сборов, что является прямым нарушением таможенного законодательства. Компании предстоит не только доплатить все положенные платежи, но и заплатить штраф – до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения. Таможенные органы подчеркивают: контроль за достоверностью сведений в декларациях остается одним из ключевых направлений их работы.