В Гомеле со дна реки подняли кости мамонта и бизона

В Гомеле водолазы ОСВОД подняли со дна реки останки древних животных. Спасатели обнаружили хорошо сохранившиеся фрагменты челюсти, ребро и позвонок шерстистого мамонта, а также кость запястья бизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Находки уже передали археологам Гомельского дворцово-паркового ансамбля. После изучения они пополнят экспозицию «Музейный предмет». Район Шведской Горки уже четверть века остается уникальным местом. Ранее здесь находили останки шерстистого носорога, северного оленя и даже пещерного льва эпохи «Ледникового периода» , завершившегося около 12 тысяч лет назад. Подобные находки помогают ученым детальнее воссоздать климат и фауну, которые преобладали на белорусских землях в те времена.