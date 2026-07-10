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В Гомеле со дна реки подняли кости мамонта и бизона

10 июля 2026 08:03
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В Гомеле водолазы ОСВОД подняли со дна реки останки древних животных. Спасатели обнаружили хорошо сохранившиеся фрагменты челюсти, ребро и позвонок шерстистого мамонта, а также кость запястья бизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле со дна реки подняли кости мамонта и бизона-2

Находки уже передали археологам Гомельского дворцово-паркового ансамбля. После изучения они пополнят экспозицию «Музейный предмет». Район Шведской Горки уже четверть века остается уникальным местом. Ранее здесь находили останки шерстистого носорога, северного оленя и даже пещерного льва эпохи «Ледникового периода» , завершившегося около 12 тысяч лет назад. Подобные находки помогают ученым детальнее воссоздать климат и фауну, которые преобладали на белорусских землях в те времена.

# Археология

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