Целое разнообразие стилей и направлений. Каким видам велоспорта обучают в Минске?

Вероника Макаревич, ведущая:

Как вам мой новый образ? Сейчас я уж точно могу претендовать на звание самой стильной гонщицы столицы. Жаль только, что за красивую униформу трофеи не выдают. Победа достается самому быстрому, сильному и смелому. О героях белорусского велодвижения наш следующий сюжет. Километры мужества и воля к победе! Именно с таким девизом столичные шумахеры покоряют горные вершины, лесные тропы и гоночные трассы. Велосипедный спорт – целое разнообразие стилей и направлений. Каждый найдет свою нишу.

Валерий Сакович, начальник учебно-спортивного отдела Республиканского центра олимпийской подготовки по велосипедным и ледовым видам спорта:

На сегодняшний день у нас велоспорт насчитывает 10 дисциплин. Это велоспорт на шоссе, на треке. Велосипедный спорт на шоссе включает в себя 11 дисциплин, из них 6 олимпийских, 5 неолимпийских. Маунтинбайк, BMX, велокросс, велоспорт в зале, триал, паравелоспорт. Сейчас вы находитесь на треке, это единственное у нас в стране спортивное заведение, на котором проходят соревнования по велосипедному спорту.

Среди талантливых спортсменов как юноши, так и девушки. Кстати, на успешное выступление в соревнованиях влияет не только физическая подготовка, но и характеристики железного коня.

Валерий Сакович:

Это классический шоссейный велосипед, режим переключения с тормозами, и есть свободный ход. Спортсмен может затормозить и так далее. В велосипеде трековом такого нет, здесь втулка свободного хода отсутствует. Здесь постоянно педали крутятся, тормоза отсутствуют. Заниматься можно бесконечно. Многие люди в возрасте катаются на велосипедах, некоторые участвуют даже в спортивных соревнованиях. Для таких людей проводятся специальные гонки, называются «Гран Фондо».

Владислав Тиганин, спортсмен по велосипедным видам спорта:

Сегодня принял участие в гонке, командная гонка преследования, занял второе место. Не удалось занять первое. Самый любимый вид у меня – это шоссе, естественно. В нем я больше специализируюсь и имею хороший результат в раздельном старте. Дистанция была 4 километра, проехали примерно за 4,25 минуты. Это скорость приблизительно 60 километров в час.

Велосипед определяет положение ездока, ритм дыхания, работу внутренних органов, а также здоровье мышц и суставов. Валерий Сакович:

Экипировка для любого спортсмена и в велоспорте важна. Она немножко отличается от дисциплины к дисциплине, но у каждого спортсмена на голове защитный шлем, он меняется в зависимости от вида гонок. Может быть более обтекаемый или с отверстиями для того, чтобы вентиляция была. Обязательно велосипедные трусы с памперсом или комбинезон, рекомендуем перчаточки, чтобы руки не соскальзывали и не потела рука. В мире велоспорта большой популярностью также пользуется захватывающий мотокросс – BMX. Здесь чемпионы соперничают в заездах по пересеченной местности, преодолевая трамплины, канавы и другие препятствия.