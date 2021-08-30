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В Орше обсудят инновационные приоритеты Союзного государства. Какие темы станут главными?

30 августа 2021 06:23
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Новости Беларуси. Союзные парламентарии 30 августа в Орше начнут обсуждения инновационных приоритетов Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главными темами встречи станут вопросы реализации инвестиционной политики, взаимодействия Беларуси и России в сфере импортозамещения, а также основные направления и перспективы приграничного и межрегионального экономического сотрудничества.

В Орше обсудят инновационные приоритеты Союзного государства. Какие темы станут главными?-1

Вместе с союзными парламентариями в мероприятии примут участие представители министерств и ведомств двух стран, научно-исследовательских и образовательных учреждений, деловых кругов и экспертного сообщества Беларуси и России. Кроме того, по видео-конференц-связи на заседании выступят представители Брянской, Витебской, Гомельской, Могилевской, Псковской и Смоленской областей. Работа семинара продолжится 7-8 сентября, но уже в Смоленске.

# Союзное государство # общество # Фотофакт

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