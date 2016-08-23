В Борисове обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. «Отголоски войны». На территории одной из воинских частей Борисова нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной. Как полагают специалисты, в общей могиле находятся останки советских солдат.

Когда-то эти бойцы-красноармейцы попали в фашистский плен. Часть из них, возможно, была расстреляна, многие умерли от ранений и болезней. Никаких документальных подтверждений массового захоронения нет, но, по информации экспертов, захоронение относится к 1941 году.

Раскопками занимается специальный поисковый взвод. Сейчас из земли достали более 1500 останков. Однако здесь могут находиться до 9000 останков погибших. После того, как работы будут закончены, все тела будут перезахоронены в братскую могилу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Куцук, командир первого специализированного поискового взвода второй специализированной поисковой роты 52 отдельного специализированного батальона:

Обнаружено 18 солдатских смертных медальонов. 6 из них прошли экспертизу, установлено 3 имени. Один уроженец Украины, два уроженца Российской Федерации. Они числятся по всем архивным документам пропавшими без вести в промежутке с августа 41-го по январь 42-го. На данный момент еще 6 медальонов находятся на экспертизе. Результаты экспертизы надеемся получить в ближайшее время. Еще 6 медальонов были переданы для проведения экспертных действий. Те, чьи имена нам удастся установить, будет вестись поиск родственников.