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Новинки белорусской армии – узнали, какие изменения ждут Вооруженные Силы

17 мая 2026 16:44
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Мир захлестнула волна непредсказуемых военных столкновений – от Ближнего Востока до Восточной Европы. И главный урок этих конфликтов очевиден. Только ракетами и бомбами не победить. Нужны наземные войска и подготовленный солдат.

Именно из этого принципа разумной достаточности исходит Минск. На неделе Президент провел совещание во Дворце Независимости, где рассматривали госпрограмму вооружения на новую пятилетку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Новинки белорусской армии – узнали, какие изменения ждут Вооруженные Силы-2

Упор сделали на уроках недавней проверки армии и передовом боевом опыте. Беларусь ставит на технологический суверенитет: радиоэлектронная борьба, контрбатарейные системы, высокоточная разведка, связь и ракетостроение. Все то, что решает исход современного боя.

Какое оружие поступит в части в ближайшие годы, почему Госкомвоенпром сокращает сроки производства и как заставить каждый рубль работать на безопасность страны? Подробности закрытого обсуждения у Евгений Пустового.

Новинки белорусской армии – узнали, какие изменения ждут Вооруженные Силы-4

Фестунг – германоязычный военный термин – укрепленный пункт. Таким, например был Кенисберг – Калиниград. А сейчас целая страна Польша превращается в фестунг.

Кшиштоф Толвиньски, эксперт (Польша):
Польша является явным инструментом в руках двух центров сил, которым интересно воздействовать на Россию. Это прежде всего США. Для Вашингтона Польша нужна в политической игре с Москвой и Минском. Второй центр сил – Евросоюз. Брюсселю, Германии интересны природные запасы России. И в этой игре Польша лишь разменная монета.

Польша создает самую большую армию в Европе. Сначала была Франция, потом Германия, а сейчас Польша. Какими бы результативными не были переговоры, какие бы успехи не были у дипломатов, гарантия безопасности страны – это конкурентоспособность армии. А другого и эффективного способа просто нет. На неделе подвели итоги выполнения программы гособоронзаказа.

Лукашенко: эффективность выделяемых на армию средств должна быть максимальной.

Новинки белорусской армии – узнали, какие изменения ждут Вооруженные Силы-6

В частях – бронированная машина, а у военнослужащих улучшилась экипировка. Современная индивидуальная бронезащита и оптика, что значительно повышает выживаемость солдат в бою. А системы РЭП всегда были брендом нашего военпрома. Впрочем, как и вездеходы. «Волоты» уменьшились в объеме, но не в мощи. А теперь берем известные высоты. Активно БПЛА занимаются белорусские ученые. Даже отдельный центр создан.

Александр Щавелев, заместитель директора Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси:
Это перехват. Раньше были истребители-перехватчики, сейчас появляются дроны-перехватчики, которые обязаны перехватывать воздушные объекты со скоростью 200-300 км в час, которые создают ударные беспилотники с противоборствующей стороны.

Белорусские вооружения закупают в 60 странах мира. Производство оружия всегда закрытая тема. Есть чем гордиться, но об этом не говорят. Некоторые детали озвучили.

Современное вооружение, ракетостроение и экспорт – Пантус озвучил детали совещания у Лукашенко.

Новинки белорусской армии – узнали, какие изменения ждут Вооруженные Силы-8

На этой неделе решали, чем и как дальше оснащать армию. Эффективность выделяемых средств должна быть максимальной. Первое – наличие фундаментального оружия. Второе – умение у солдат и офицеров владеть им.

Лукашенко: без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Подробности здесь.

Сущность современной гибридной войны сводится к нанесению огромного урона, минимизируя непосредственный контакт с противником. Затем нагнетание внутреннего недовольства обществом. И только потом оккупация территории. Но опыт Ирана показал, без наземной операции никуда.

Новинки белорусской армии – узнали, какие изменения ждут Вооруженные Силы-10

Оборонка всегда под завесой тайны, как и боеспособность армии. Но у нас это оценили открыто. Решения и поручения Первого – это не канцелярские выводы, а финал большого и небывалого зимнего стресс-теста всех Вооруженных Сил страны.

Подробности в видео.

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# Александр Лукашенко # Вооруженные силы Республики Беларусь

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