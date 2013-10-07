В Гомель прибыл ковчег с частицей мощей апостола Андрея Первозванного

Новости Беларуси. У Гомельчан появилась возможность поклониться мощам апостола Андрея Первозванного. Ковчег с их частицей прибыл в храм Преображения Господня, где пробудет до 14 октября.

Поклониться святыне можно с утра и до вечера. В случае большого количества паломников храм будет открыт круглосуточно. Ковчег с частицей мощей святого доставили в Гомель в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси

Преосвященнейший Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский:

Сегодня мы имеем такую возможность прикоснуться к частице святых мощей апостола Андрея, который в свое время, две тысячи лет назад, проповедовал Евангелие Христово на Киевских горах и который сказал в то время, что на этом месте воссияет град с множеством церквей и много угодников Божих будет в нем. И вот с Киевской Руси, с Киевской купели и до нас пришла вера православная.

Наталия Кодис:

Для меня это, как и для многих белорусских православных людей, большая радость, потому что, действительно, уникальная возможность. Есть возможность помолиться о себе, о близких, о каких-то своих сокровенных желаниях.