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Ковчег с частицей мощей апостола Андрея Первозванного 8 января доставлен в Минск

08 января 2016 16:43
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Новости Беларуси. Минск встретил великую святыню – ковчег с частицей мощей апостола Андрея Первозванного. Он доставлен с греческого острова Корфу. Святыня принесена в православный храм благоверного князя Александра Невского. Поклониться мощам ученика Христова сегодня, 8 января, могли все желающие.

Потом ковчег будет храниться в алтаре и выносить его будут только по особым случаям. По преданию, именно апостол Андрей водрузил крест на славянских землях, предвещая будущее крещение Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Мощи

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