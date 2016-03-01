Новости Беларуси. В Год культуры в Минске будут активнее поддерживать молодежные субкультуры. О планах на 2016 год 1 марта говорили в рамках итогового пленума Минского комитета республиканского союза молодежи.

Так, силами столичных активистов планируется реализовать ни один интересный проект, а также провести целый ряд турниров и фестивалей. Кроме того, город готов поддержать любые инициативы и начинания от подрастающего поколения. Особенно активно сейчас ведется работа в сфере создания рабочих мест в молодежной среде. Прорабатывается и возможность привлечения подрастающих лидеров к работе в органах государственного управления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.