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В Год культуры в Минске будут активнее поддерживать молодежные субкультуры

01 марта 2016 18:35
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Новости Беларуси. В Год культуры в Минске будут активнее поддерживать молодежные субкультуры. О планах на 2016 год 1 марта говорили в рамках итогового пленума Минского комитета республиканского союза молодежи.

Так, силами столичных активистов планируется реализовать ни один интересный проект, а также провести целый ряд турниров и фестивалей. Кроме того, город готов поддержать любые инициативы и начинания от подрастающего поколения. Особенно активно сейчас ведется работа в сфере создания рабочих мест в молодежной среде. Прорабатывается и возможность привлечения подрастающих лидеров к работе в органах государственного управления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # 2016 - Год культуры в Беларуси

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