В главном военном госпитале Беларуси установили новый компьютерный томограф

Новости Беларуси. В канун Дня медицинских работников в главном военном госпитале страны установили рентгеновский компьютерный спиральный томограф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он необходим прежде всего для диагностики пациентов с огнестрельными ранами и коронавирусной инфекцией. Современное японское оборудование позволяет также выполнять исследования головного мозга, органов грудной клетки, сердечно-сосудистой системы, визуализацию повреждений при травмах.

Алексей Чибирев, начальник отдела лучевой диагностики и лучевой терапии 432-го Главного военного клинического медицинского центра:

Данная аппаратура позволит устанавливать диагнозы у самых тяжелых, самых сложных больных. Своевременная диагностика повлияет на качество лечения пациентов.