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Отец Фёдор Повный о крипте Храма-памятника в честь Всех святых: «Сформировали новую культуру памяти, той, которая будет без ветеранов»

20 июня 2020 12:52
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В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе «В обстановке мира».

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Отец Фёдор Повный о крипте Храма-памятника в честь Всех святых: «Сформировали новую культуру памяти, той, которая будет без ветеранов»-1

Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:
Два слова о крипте храма-памятника, когда туда приходят студенты. У нас стало традицией, что Суворовское училище приходит уже несколько лет подряд – молодёжь, подростки – давать там клятву кадета.

И вот когда приходит молодёжь, а молодёжь приходит разная, они уходят другими людьми. Живое соприкосновение с исторической памятью.

То есть мы получили уникальное место, где не нужно переформатировать историческую память. Мы взяли эстафету, сформировали новую культуру памяти, той памяти, которая будет без ветеранов.

# Великая Отечественная война # общество # Федор Повный

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