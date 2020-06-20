Отец Фёдор Повный о крипте Храма-памятника в честь Всех святых: «Сформировали новую культуру памяти, той, которая будет без ветеранов»

В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе «В обстановке мира» .

Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:

Два слова о крипте храма-памятника, когда туда приходят студенты. У нас стало традицией, что Суворовское училище приходит уже несколько лет подряд – молодёжь, подростки – давать там клятву кадета.

И вот когда приходит молодёжь, а молодёжь приходит разная, они уходят другими людьми. Живое соприкосновение с исторической памятью.

То есть мы получили уникальное место, где не нужно переформатировать историческую память. Мы взяли эстафету, сформировали новую культуру памяти, той памяти, которая будет без ветеранов.