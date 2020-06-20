«Открываются уникальные вещи. Мы узнаём, что не один Матросов совершил подвиг свой знаменитый, а были десятки таких молодых ребят»

В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе «В обстановке мира» .

Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:

Безусловно, существует громадное количество ещё документаьных источников, которые мы просто не подняли. Есть громадное количество источников, которые ещё закрыты. И в том числе, в Москве. Это путь поиска уже следующих поколений историков, военных историков.

Мы очень мало знаем правды о Великой Отечественной войне. И вот наша задача как раз – академических историков и вузовских учёных – вот потихоньку вот эти вещи доставать и вкладывать в научные монографии.

Кстати, открываются уникальные вещи. Просто уникальные! Мы узнаём о том, что не один Матросов совершил подвиг свой знаменитый возле деревни Чернушки, а были десятки таких молодых, 20-летних ребят. Наполеон всегда говорил: «Мне нравятся солдаты, которым 18-20 лет. Они не знают, что такое смерть». И вот поэтому и молодёжно-духовное воспитание, патриотическое воспитание – мы должны, учёные и, в том числе, учителя достучаться до наших детей. Потому что это наши дети, и они будут строить нашу страну.