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В гимназии №50 состоялась диалоговая площадка, посвящённая событиям Второй мировой

16 мая 2024 19:26
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Где правда, а где ложь? Разбирались ученики 50 гимназии на дискуссионной площадке, посвященной событиям Второй мировой войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В гимназии №50 состоялась диалоговая площадка, посвящённая событиям Второй мировой-1

Учащиеся разделились на семь групп, каждая из которых подготовила интерактивное выступление по определенной теме. Говорили о геноциде белорусского народа, затронули периоды оккупации и освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Юные эксперты опровергли ложные утверждения, которые сегодня можно услышать в современном обществе. Отметим, к своим докладам старшеклассники подготовились основательно. Использовали не только интернет-источники, но также фонды Национальной библиотеки и рассказы очевидцев.

В гимназии №50 состоялась диалоговая площадка, посвящённая событиям Второй мировой-4

Полина Маковская, ученица гимназии № 50:
Моя группа представляла тему про освобождение Беларуси Красной армией. Наносило ли это массовые жертвы или нет. Готовились мы долго. Я взяла у своей родственницы книги про этот период. Там рассказывалось то, как проходило это непосредственно, какие-то факты. Даже были дневники.

В гимназии №50 состоялась диалоговая площадка, посвящённая событиям Второй мировой-7

Федор Родионов, учитель истории и обществоведения гимназии № 50:
Вариант диалоговой площадки рождался не по программе, он рождался по творческому поиску как ответ на те вызовы, которые мы увидели, услышали и пропустили через сознание каждого.

В гимназии №50 состоялась диалоговая площадка, посвящённая событиям Второй мировой-10

Станислав Божичко, заместитель начальника по идеологической работе 62-го центрального узла связи Министерства обороны Беларуси:
Молодежь должна знать и понимать, какие были исторические определенные факты, агрессия в отношении нас. Главные подвиги и традиции, которые были у наших предков, потому что без этой истории и памяти не будет и будущего.

В стенах гимназии открытый урок состоялся уже во второй раз. В будущем эту традицию планируют продолжить.

# Вторая мировая война # общество # Станислав Божичко

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