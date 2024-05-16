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Сплав работы учителей и труда учащихся. Как школьники готовятся к вступительной кампании – 2024?

16 мая 2024 19:25
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Определить наиболее мотивированных и одаренных абитуриентов – задача вступительной кампании 2024 года. Поэтому у школьников сейчас горячая пора. Чтобы набрать максимальные баллы и поступить на бюджет, ребятам приходится приложить немало усилий. У них уже была возможность проверить знания по предмету во время репетиционного централизованного экзамена и тестирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Победители же республиканских олимпиад смогут без экзаменов поступить в вузы.

Сплав работы учителей и труда учащихся. Как школьники готовятся к вступительной кампании – 2024?-1

Увлечение математикой у Полины Кальчевской началось еще в пятом классе. У нее способности к точным наукам, но в то же время девушка прикладывает максимум усилий. И уверенно идет к своей цели. Ведь ее мечта поступить на факультет прикладной математики и информатики БГУ. На последнем репетиционном тестировании Полина набрала сто баллов. А это уже заявка на успех.

Сплав работы учителей и труда учащихся. Как школьники готовятся к вступительной кампании – 2024?-4

Полина Кальчевская, учащаяся гимназии № 33:
Уверенна в том, что преподаватели гимназии № 33 являются профессионалами своего дела и здесь созданы все условия для получения качественного образования по каждому предмету. Я очень рада, что здесь учусь, потому что я получила великолепную базу знаний, которую я в дальнейшем применила и получила сто баллов.

Сплав работы учителей и труда учащихся. Как школьники готовятся к вступительной кампании – 2024?-7

Полина далеко не единственная гордость гимназии. В конце марта в Витебске состоялся республиканский этап олимпиады по географии. Девять минчан вернулись оттуда с призовыми местами. Среди них одиннадцатиклассник Владимир Пискур. У него диплом первой степени. А значит юноша без экзаменов сможет поступить на факультет географии и геоинформатики БГУ. Сдавать централизованное тестирование ему не нужно.

Сплав работы учителей и труда учащихся. Как школьники готовятся к вступительной кампании – 2024?-10

Владимир Пискур, учащийся гимназии № 33:
С 8-го класса я 4 года подряд участвовал в заключительном этапе по географии и 4 раза становился ее победителем. А что касается этого года, то я считаю – сплав работы педагогического коллектива гимназии и моего труда.

Сплав работы учителей и труда учащихся. Как школьники готовятся к вступительной кампании – 2024?-13

Галина Пайкина, учитель географии гимназии № 33:
Сразу же, в этом ребенке и в этом ученике, подростке, сейчас уже молодом человеке, чувствовалась увлеченность предметом. И это очень важно иметь такой симбиоз – интерес учителя и интерес ученика совпали.

С талантливыми и одаренными ребятами занимаются как в учреждениях образования, так и на городском уровне. Организованы профильные смены в оздоровительных лагерях. На базе школ и гимназий работают ресурсные центры предметной направленности.

Сплав работы учителей и труда учащихся. Как школьники готовятся к вступительной кампании – 2024?-16

Татьяна Дудкова, заместитель начальника комитета по образованию Мингорисполкома:
Проводятся сборы, к которым привлекаются самые лучшие педагоги учреждения образования, а также преподаватели из учреждений высшего образования. Кроме этого, организована работа студий по профильным предметам.

Подробности в видео.

# Вступительная кампания # общество # Яна Лысякова

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