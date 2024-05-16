Кирилло-Мефодиевские чтения проходят в Минске

Диалог культуры, науки и религии. XXX Международные Кирилло-Мефодиевские чтения открылись в Минске. Тема юбилейного форума «Духовное и светское образование: история и перспективы взаимодействия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка объединила представителей православной и католической церквей, историков, философов и педагогов. Всего около 200 человек из Беларуси, России, Азербайджана, Ливана и Палестины. Тем для обсуждения немало: вопросы межкультурного и межконфессионального диалога, христианские ценности и их значения в современном мире. В рамках форума также будут работать две студенческие секции в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Там студенты белорусских и российских вузов обсудят вопросы гуманитарного образования и духовно-нравственные основы Союзного государства.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Современный человек очень нуждается в духовных ориентирах, которые помогают принимать правильные решение в современном, быстроменяющемся, мире. Современные закон, решение, которые принимаются на уровне государства, также являются свидетельством тому, что духовная составляющая должна присутствовать в нашей жизни, наполнять ее. Проведение Кирилло-Мефодиевских чтений – это одна из составляющих обратить внимание человека на духовное наследие.