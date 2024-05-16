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Вальс Мендельсона спустя 50 лет – 5 пар в Минске отметили золотой юбилей

16 мая 2024 19:18
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Вальс Мендельсона спустя 50 лет. Сегодня в Минске 5 пар отметили золотой юбилей свадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых важных событий в семье, которое принято праздновать с размахом. И с каждым годом желающих в торжественной обстановке вспомнить клятву верности становится все больше.

Вальс Мендельсона спустя 50 лет – 5 пар в Минске отметили золотой юбилей-1

Пять очаровательных пар отметили полувековой юбилей супружеской жизни. Примечательно, что каждая из семей так или иначе связана с системой органов внутренних дел.

Вальс Мендельсона спустя 50 лет – 5 пар в Минске отметили золотой юбилей-4

Светлана Хурс, председатель Объединенной профсоюзной организации МВД:
Для нас это очень важно. Чтобы поддержать, чтобы люди, которые работаю в нашем ведомстве, чувствовали нашу заботу, что мы о них знаем, помним и поддерживаем.

Вальс Мендельсона спустя 50 лет – 5 пар в Минске отметили золотой юбилей-7

Евгений Львович – журналист, Светлана Ивановна – заслуженный педагог. Познакомились совершенно случайно. Друг Евгения, который после стал свидетелем на свадьбе, пригласил его на парное свидание. Так и встретились будущие золотые юбиляры.

Вальс Мендельсона спустя 50 лет – 5 пар в Минске отметили золотой юбилей-10

Евгений Веснин:
Что-то, наверное, пробежало. Буквально через месяц-полтора мы стали говорить о том, что наши отношения стали серьезными. И после того как пришли оба к этому решили подать заявление в ЗАГС.

Вальс Мендельсона спустя 50 лет – 5 пар в Минске отметили золотой юбилей-13

А сегодня, как и 50 лет назад, в торжественной обстановке под звуки марша Мендельсона они зашли в зал для регистрации брака. Обменялись кольцами и оставили подписи в памятной книге.

Подробности в сюжете.

# Свадьба # общество

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