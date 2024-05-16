Вальс Мендельсона спустя 50 лет – 5 пар в Минске отметили золотой юбилей

Вальс Мендельсона спустя 50 лет. Сегодня в Минске 5 пар отметили золотой юбилей свадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых важных событий в семье, которое принято праздновать с размахом. И с каждым годом желающих в торжественной обстановке вспомнить клятву верности становится все больше.

Пять очаровательных пар отметили полувековой юбилей супружеской жизни. Примечательно, что каждая из семей так или иначе связана с системой органов внутренних дел.

Светлана Хурс, председатель Объединенной профсоюзной организации МВД:

Для нас это очень важно. Чтобы поддержать, чтобы люди, которые работаю в нашем ведомстве, чувствовали нашу заботу, что мы о них знаем, помним и поддерживаем.

Евгений Львович – журналист, Светлана Ивановна – заслуженный педагог. Познакомились совершенно случайно. Друг Евгения, который после стал свидетелем на свадьбе, пригласил его на парное свидание. Так и встретились будущие золотые юбиляры.

Евгений Веснин:

Что-то, наверное, пробежало. Буквально через месяц-полтора мы стали говорить о том, что наши отношения стали серьезными. И после того как пришли оба к этому – решили подать заявление в ЗАГС.