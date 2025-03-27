Выставка «Отдых» собрала в Минске более 500 участников из 9 стран

Открыть миру белорусскую историю, культуру и язык. Одна из задач пятилетки, которую поставил Президент в своей инаугурационной речи, – сделать туризм национальным проектом. Это еще раз напомнил министр спорта и туризма Беларуси на открытии специализированной международной выставки-ярмарки «Отдых», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году она получилась достаточно масштабной. В Минск приехали представители 9 стран. Впервые гости из Султаната Оман и Кабардино-Балкарской Республики. Беларусь сегодня предлагает 13 видов туризма. Ведущее направление – санаторно-курортное оздоровление. Всего в 2024 году нашу страну посетили более 7 миллионов туристов.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Мы туризм должны тоже позиционировать с нашей страной, потому что нам есть что показать, нам есть что рассказать. Наша страна красивая, чистая, уютная, доброжелательная, и мы открыты к миру. Это то, что сегодня в душе каждого белоруса, то, что мы несем всему миру. Мы хотим дружить, мы хотим общаться, мы хотим взаимообогащаться культурами, традициями, ездить друг к другу. Поэтому мы к этому готовы, мы к этому открыты.