Промышленность Германии в 2025 году потеряла 124 тыс. рабочих мест

Экономический кризис в Германии продолжает сказываться на ранке труда. За 2025 год промышленность страны потеряла 124 тысячи рабочих мест – почти в два раза больше, чем в 2024-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономический кризис в Германии продолжает сказываться на ранке труда. За 2025 год промышленность страны потеряла 124 тысячи рабочих мест – почти в два раза больше, чем в 2024-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильнее всего пострадал автопром: под сокращение попали свыше 50 тысяч сотрудников. Значительные потери также понесли бумажная и текстильная отрасли. Эксперты прогнозируют, что сокращение рабочих мест в промышленности окажется масштабнее ожидаемого, а в этом году волна увольнений усилится. Причинами станут малый объем заказов, жесткая конкуренция и растущее число банкротств.