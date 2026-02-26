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Промышленность Германии в 2025 году потеряла 124 тыс. рабочих мест

26 февраля 2026 07:03
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Экономический кризис в Германии продолжает сказываться на ранке труда. За 2025 год промышленность страны потеряла 124 тысячи рабочих мест – почти в два раза больше, чем в 2024-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленность Германии в 2025 году потеряла 124 тыс. рабочих мест-2

Сильнее всего пострадал автопром: под сокращение попали свыше 50 тысяч сотрудников. Значительные потери также понесли бумажная и текстильная отрасли. Эксперты прогнозируют, что сокращение рабочих мест в промышленности окажется масштабнее ожидаемого, а в этом году волна увольнений усилится. Причинами станут малый объем заказов, жесткая конкуренция и растущее число банкротств.

# Германия

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