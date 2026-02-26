Промышленность Германии в 2025 году потеряла 124 тыс. рабочих мест

Экспонаты IX и XII веков – рассказываем о выставке «Я Вам пишу...» в Национальном историческом музее

В Национальном историческом музее открылась удивительная выставка. Более 5 тысяч экспонатов, 11 столетий и один человек, который собирал это все полжизни. В детстве как и многие копил марки, значки, а потом увидел старую почтовую открытку.