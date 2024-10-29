В этот день белорусы зажили одной семьей! Как Западная Беларусь входила в состав БССР?

Чужого нам не надо, но и свое не отдадим. В этой очень простой народной мудрости, вероятно, зашит наш генетический код, наша национальная идея. И эта формула, очевидно, помогла Беларуси выстоять в 2020-м и помогла прогнать врага и освободить белорусскую землю в 1944 году. А еще эта формула иллюстрирует суть и историческое значение самого молодого государственного праздника – Дня народного единства, который белорусы отметили совсем недавно, вспоминая судьбоносные события осени 1939-го, когда 17 сентября воссоединились западные и восточные белорусские земли. 29 октября – еще один повод обратиться к тем событиям. Этот исторический акт был оформлен юридически. Ровно 85 лет назад, 29 октября 1939-го, была подписана Декларация Белорусского народного собрания по вопросу о вхождении Западной Беларуси в состав БССР. Репортаж Влады Родовской.

Более 18 лет – столько белорусский народ находился под польским гнетом. Граница не только территориально разделила Беларусь фактически пополам. Семьи, связи, этнос и народ – белорусы были поставлены в условия постоянной борьбы за выживание. Ограничения коснулись и промышленности. Закрылось более 230 предприятий, а число рабочих сократилось почти наполовину. Наши земли польские оккупанты использовали как источник сырья. Все изменилось 17 сентября 1939 года, когда Красная армия перешла границу бывшего польского государства и начала свой освободительный поход в Западную Беларусь. Солдат как избавителей от национального гнета встречали с цветами, хлебом и солью.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все белорусы, которые имели хотя бы минимальное образование, впервые себя ощутили людьми. Получили должности, стали управлять своими регионами. Вошли в разные структурные подразделения.