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«В этот день 82 года назад». В Брестской крепости прошёл митинг-реквием

22 июня 2023 06:58
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Новости Беларуси. Все дороги 22 июня ведут в Брестскую крепость – символ стойкости, мужества и непоколебимости духа. А еще место боли, скорби и трагической памяти для миллионов людей во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В этот день 82 года назад». В Брестской крепости прошёл митинг-реквием-1

Именно на этой земле началась Великая Отечественная война, которая продлилась 1 418 дней. В память о всех погибших в цитадели прошел митинг-реквием. Десятки тысяч людей – жители Бреста и гости. В этом году к памятной церемонии присоединились более 30 официальных делегаций из постсоветских стран, а также высшие должностные лица. Мемориальные плиты утонули в алых цветах от тех, чье сердце помнит и по-прежнему откликается болью.

«В этот день 82 года назад». В Брестской крепости прошёл митинг-реквием-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В этот день 82 года назад на нашу страну вероломно вторглась безжалостная армада фашистов, несущая гибель и рабство. В одночасье разрушились надежды миллионов семей, были поломаны судьбы целых поколений. Сегодня мы отдаем долг памяти и глубокой признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил в него, принимая неравный бой с фашистами.

«В этот день 82 года назад». В Брестской крепости прошёл митинг-реквием-7

Александр Новиков:
Мы каждый год приезжаем почтить память защитников Брестской крепости, участников первых боев. Поэтому для нас это святое место. Брест – единственная в бывшем Советском Союзе крепость-герой, поэтому мы приехали сюда этой большой делегацией из восьми регионов Российской Федерации.

«Мы этот день связываем с подвигом». Белорусские пограничники возложили цветы к монументу Победы

«В этот день 82 года назад». В Брестской крепости прошёл митинг-реквием-10

Под мемориальными плитами в Брестской крепости покоятся более тысячи человек, имена лишь 277 увековечены. Многие так и остаются безымянными. А ведь война считается неоконченной до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат. Белорусам предстоит еще долгий путь. Дело о геноциде народа открывает ранее неизвестные страницы страшного прошлого. Каждые несколько лет в Брестской крепости проходит перезахоронение останков.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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