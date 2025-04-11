Около 600 участников собрала международная конференция «Память о Великой Победе!» в Минске

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде. По всей стране проходят траурные мероприятия – к памятным знакам белорусы несут венки и цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вспоминают и другие трагические страницы военной летописи. Так, сегодня в Минске дали старт городской конференции «Память о Великой Победе!». Актив международного форума – более полутысячи человек, все – представительницы прекрасного пола. Открытие конференции символично прошло у стелы «Минск – город-герой». К подножию обелиска возложили цветы и минутой молчания почтили память жертв войны.

Ольга Васильева, руководитель Смоленского областного совета женщин и Комитета солдатских матерей (Россия): 80-летие Победы как для белорусского народа, так и для российского – очень важная дата. Женщины вместе с мужчинами ковали нашу Победу в тылу, на фронте. Они еще давали самое главное – любовь, надежду и веру, которая помогала жить, побеждать и подарила нам эту Великую Победу.

Янина Нестерова, участница Великой Отечественной войны:

Что надо, то и делали в партизанах. До Победы. Мама погибла в партизанах. И остался меньший самый, 3 годика. Я его смотрела, воспитывала.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации БСЖ:

Наша конференция всегда проходит в необычном формате, потому что мы совмещаем это и с творчеством наших белорусских артистов. Это песни о войне, стихи, личные истории наших ребят, детей о своих дедушках, прадедушках. Ведь самое главное – это сохранить память о том времени.