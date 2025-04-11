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Около 600 участников собрала международная конференция «Память о Великой Победе!» в Минске

11 апреля 2025 18:16
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11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде. По всей стране проходят траурные мероприятия – к памятным знакам белорусы несут венки и цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 600 участников собрала международная конференция «Память о Великой Победе!» в Минске-2

Вспоминают и другие трагические страницы военной летописи. Так, сегодня в Минске дали старт городской конференции «Память о Великой Победе!». Актив международного форума – более полутысячи человек, все – представительницы прекрасного пола. Открытие конференции символично прошло у стелы «Минск – город-герой». К подножию обелиска возложили цветы и минутой молчания почтили память жертв войны.

Около 600 участников собрала международная конференция «Память о Великой Победе!» в Минске-4

Ольга Васильева, руководитель Смоленского областного совета женщин и Комитета солдатских матерей (Россия):
80-летие Победы как для белорусского народа, так и для российского – очень важная дата. Женщины вместе с мужчинами ковали нашу Победу в тылу, на фронте. Они еще давали самое главное – любовь, надежду и веру, которая помогала жить, побеждать и подарила нам эту Великую Победу.

Около 600 участников собрала международная конференция «Память о Великой Победе!» в Минске-6

Янина Нестерова, участница Великой Отечественной войны:
Что надо, то и делали в партизанах. До Победы. Мама погибла в партизанах. И остался меньший самый, 3 годика. Я его смотрела, воспитывала.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации БСЖ:
Наша конференция всегда проходит в необычном формате, потому что мы совмещаем это и с творчеством наших белорусских артистов. Это песни о войне, стихи, личные истории наших ребят, детей о своих дедушках, прадедушках. Ведь самое главное – это сохранить память о том времени. 

Около 600 участников собрала международная конференция «Память о Великой Победе!» в Минске-8

От патриотических мероприятий до маршрутов с погружением в историю Минска. Гости посетили ратушу, галерею Михаила Савицкого, музей конки и Верхний город. В программе также выставка «Женщины Великой Победы». Эта тема стала центральной и на пленарном заседании. В онлайн-формате ко встрече присоединились участницы из Бреста и Китая.

# Великая Отечественная война

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