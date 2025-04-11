Команда Беларуси по вольной борьбе вернулась на Родину

Белорусские борцы-вольники на чемпионате Европы завоевали три медали. Команда вернулась на Родину, их встречали представители федерации, руководство РЦОП «Стайки» и родные, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Континентальный форум стал первым в новом олимпийском цикле у всей мировой борьбы. Команды уже завершили планирование и выстроили системы подготовки на следующее четырехлетие. В белорусской национальной команде по вольной борьбе 16 атлетов.

Магомедхабиб Кадимагомедов на Олимпиаде в Токио завоевал серебро весовой категории до 74 килограммов. В Братиславе он опробовал новый вес (86 килограммов) и принес в медальную копилку страны также серебро.