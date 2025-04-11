Белорусский социализм! Политолог рассказал, почему Директива №12 – своевременный документ

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Президент подписал долгожданную Директиву № 12 об основах идеологии белорусского государства и мерах по их реализации. Эта Директива четко разъясняет сущность, основы и принципы идеологии белорусского государства, раскрывает механизмы функционирования идеологической вертикали и направления идеологической работы.
Почему эта Директива появилась очень своевременно? Обострение международной обстановки и попытка буржуазно-националистического мятежа 2020 года потребовали от белорусского государства более ясной, внятной идеологической политики.
В феврале 2022 года на республиканском референдуме была принята новая редакция Конституции Республики Беларусь, в которой был закреплен конституционный статус идеологии белорусского государства. Однако на тот момент не было правовых механизмов точного определения ее содержания, не были прописаны конкретные механизмы и субъекты ее реализации.
Алексей Дзермант:
Выскажу сейчас свою субъективную точку зрения: несмотря на то, что в Директиве не используется термин «белорусский социализм», но по сути именно он лучше всего описывает эти самые основы нашей идеологии.
Основными достижениями белорусской модели общественного развития, среди прочего, названы: межконфессиональное и межнациональное согласие; сохранение и модернизация реального сектора экономики; высокий уровень занятости населения, отсутствие резкого социального и имущественного расслоения; доступность и высокое качество медицины, образования и социального обслуживания.
Как видим, социальная справедливость, дружба народов, гуманизм, отсутствие имущественного расслоения и дискриминации, коллективизм и государственное регулирование экономики – это, по сути, социалистические основы идеологии белорусского государства.
Алексей Дзермант:
Также важно, что прописана обязанность реализовывать идеологию белорусского государства во всех сферах и субъектах хозяйствования, независимо от формы собственности. А это значит, что никакой отдельной идеологии, «нейтральности», а по факту отчужденности от государственной линии у частного бизнеса не будет.
Кроме того, подчеркивается преемственность современной Беларуси и БССР, первородство по отношению к советскому проекту. Цитирую: «Начало становлению национальной белорусской государственности дала Октябрьская революция. Ее результат – провозглашение 1 января 1919 года ССРБ (впоследствии – БССР), которая в качестве равноправного субъекта выступила одной из учредительниц СССР. Республика Беларусь с 1991 года является правопреемницей БССР».
Также в рамках своей версии цивилизационного подхода принимается советская версия восточнославянской идентичности, в рамках которой, например, признается существование украинского народа: «Культурно-исторический компонент идеологии белорусского государства базируется на принадлежности белорусов к восточнославянскому миру, цивилизационном родстве с русским и украинским народами».
Подробнее в видео.