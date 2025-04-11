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В Беларуси стартовал 4-й тур чемпионата по футболу

11 апреля 2025 18:19
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На футбольных полях Беларуси стартовал 4-й тур чемпионата страны. В первом сегодняшнем поединке футболисты «Витебска» принимали на своей арене «Ислочь» из Минского района, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева вышли вперед на 17-й минуте, считанные секунды потребовались гостям, чтобы восстановить паритет, а совсем скоро они и вовсе обеспечили себе минимальное преимущество. Во втором тайме зрители также увидели три гола, но на этот раз перевес оказался на стороне «северян». Как итог ничья – 3:3.

# Футбол

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