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Василина Хондошко завоевала бронзу Кубка мира по синхронному плаванию

11 апреля 2025 18:20
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Василина Хондошко стала призером второго этапа Кубка мира по синхронному плаванию. Соревнования проходят в Египте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская спортсменка поднялась на пьедестал по итогам технической программы в дисциплине «соло». Она набрала третью сумму баллов и стала обладательницей бронзовой медали. Победу праздновала представительница Германии. Эта награда стала для Василины третьей в текущем розыгрыше Кубка мира. В Париже она выигрывала серебро и бронзу. В воскресенье, 13 апреля, девушки определят лучших в произвольной программе.

# Синхронное плавание

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