Василина Хондошко завоевала бронзу Кубка мира по синхронному плаванию

Василина Хондошко стала призером второго этапа Кубка мира по синхронному плаванию. Соревнования проходят в Египте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская спортсменка поднялась на пьедестал по итогам технической программы в дисциплине «соло». Она набрала третью сумму баллов и стала обладательницей бронзовой медали. Победу праздновала представительница Германии. Эта награда стала для Василины третьей в текущем розыгрыше Кубка мира. В Париже она выигрывала серебро и бронзу. В воскресенье, 13 апреля, девушки определят лучших в произвольной программе.