Звездная премьера «Беларусьфильма». В Гомеле состоялся показ документального фильма о белорусском следе в истории космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Картина раскрывает малоизвестные страницы участия нашей страны в освоении внеземного пространства и показывает, как наши соотечественники покоряли орбиту.

Перед показом гостей ждали тематические выставки и фотозоны, где можно было рассмотреть детали космической техники. А малоизвестными фактами о белорусской космонавтике со зрителями поделился Владимир Ларионов – человек, который в 1990 году мог стать первым журналистом в космосе.

Владимир Ларионов, астроном: Космонавтика – это самое лучшее, что есть в науке, промышленности. И к этому самое непосредственное отношение имели и предприятия Беларуси. Ну, скажем, «Пеленг» или «БелОМО», которое делало оптическую аппаратуру. Вы знаете, она была одного класса с тем, что когда-то делали немцы, японцы, ну ладно там, и американцы.

Александр Лавриненко, генеральный директор предприятия «Гомелькиновидеопрокат»:

Фильм представляет собой попытку уместить в 26 минут, наверное, историю, которая зародилась еще в начале XХ века. Историю вклада нашей страны, наших земляков в развитие, освоение космического пространства. И снимала его группа во главе с режиссером Дмитрием Лосем. Писать сценарий ему помогал молодой драматург Анастасия Мулярова. И, в общем-то, фильм снимался где-то полгода примерно.

Секретные разработки, личные истории легендарных космонавтов, современные проекты нашей страны для освоения космоса и редкие архивные кадры и зрелищные виды космических аппаратов. Все это зрители смогли увидеть в кинотеатрах страны по 23 апреля.