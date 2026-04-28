В Дзержинском районе мелиорация выполнена на 80%

Осушение переувлажненных земель и ввод новых гектаров в оборот напрямую влияют на урожайность и продовольственную безопасность страны. В Дзержинском районе культуртехническая мелиорация уже выполнена на 80 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году специалистам предстоит реконструировать 350 гектаров и провести культуртехнические работы на 167 гектарах. Один из крупных объектов – участок в 234 гектара филиала «Пятигорье» агрокомбината «Дзержинский»: из-за подъема воды в реке эти земли десятилетиями заболачивались. Сейчас объект проходит государственную строительную экспертизу.

Руслан Боржемский, заместитель директора-главный инженер ГУП «Дзержинское ПМС»:

На нашем предприятии у нас находятся в работе пять экскаваторов, два бульдозера и четыре единицы тракторов по обработке почвы. В этом году у нас намечено два объекта реконструкции общей площадью 350 гектаров. Планируем начать работы к концу мая.

За прошлый год в районе ввели в эксплуатацию 201 гектар в рамках культуртехнической мелиорации и 360 гектаров – в рамках реконструкции мелиоративных систем.